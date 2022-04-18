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【第五波疫情】翠華近3億元 向華潤旗下公司出售總部物業

股樓投資 23:06 2022/04/18

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餐飲股翠華(01314)宣布，向華潤集團旗下的華潤採購倉儲以2.6億元，出售位於新界的總部物業，包括葵涌梨木道88號達利中心16樓1601、1602、1603、1604、1605、 1606、1607及1608室；及香港新界葵涌梨木道88號達利中心17樓1701、1702、1703及1704室。物業總樓面面積約 72,341平方呎。 出售物業後，翠華將回租該物業，租金為每月65.1萬元，租期自完成日期起至2023年3月31日止。

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翠華又表示，出售事項的所得款項淨額為1.99億元，公司擬將出售事項的該等所得款項淨額用作以下用途，包括動用8,000萬元開設新餐廳及翻新，以及1.19億元作為一般營運資金。公司預計上述款項將於2023年底前悉數動用。

【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股  詳情請看【下一頁

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翠華將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准該協議及其項下擬進行的交易。

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撰文 : 李尚毅

翠華控股（01314） 港股

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