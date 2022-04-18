【俄烏局勢】制裁影響大 俄央行行長：俄經濟需轉型

俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina周一（18日）表示，面對西方制裁，俄羅斯經濟不能無限期依靠金融儲備，今年的第二季和第三季，將進入結構轉型和尋找新商業模式的時期。

Elvira Nabiullina稱，制裁開始對經濟造成愈來愈多的影響，除了金融市場，進口和外貿物流是現階段的主要問題，料未來的問題會是限制出口。她說，俄羅斯企業需要適應新環境，俄製造商將需要尋找新的合作夥伴、物流，或轉向生產前幾代產品，而出口商則需要尋找新的合作夥伴和物流安排，而這一切都需要時間。

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為了援助企業，俄央行正在考慮讓出口商可更靈活出售外匯收益。另外，央行亦在測試發行電子盧布，以使俄羅斯民眾能夠以電子錢包轉賬。

Elvira Nabiullina透露，央行將進一步減息，而預計需要兩年時間才能將通脹率控制在4%的目標水平。俄羅斯3月通脹按年增17%，她表示，央行不會以任何方式降低物價，因這會阻止企業適應。她指出，伴隨某些商品價格的飆升，通脹將高於目標，但這是由於供應不足，而不是高需求造成。

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責任編輯：黃苑筠