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【復活節2022】復活節主題玩具銷情旺　顧客購物比例增

商業 19:04 2022/04/18

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有玩具店主力推廣與復活節有關的產品，如電子寵物等。（資料圖片）

不少商戶亦把握復活節假期及電子消費券的商機，希望在疫情下吸納多點生意。有玩具店反映，復活節期間首一兩天，生意一度急增超過3成。

【復活節2022】餐飲業界生意額回升數倍　期待回復晚市堂食

【復活節2022】消費券推動零售生意升4成　復活節假期延升勢

營運4間店舖的「樂雅兒玩具」（Royal Toys），其董事姚曉龍指，電子消費券到手後，生意額隨即上升。最明顯是消費券發放後首個周末，營業額較一般周末急增超過1倍。在復活節假期首一兩天，生意進一步增加約3分之1；惟今日（周一）增長減慢，料漸回復至未派消費券的水平。

首輪消費券效用漸退

姚又認為，這4天假期商場的人流與早一兩個周末情況差不多，但受節日氣氛帶動下，顧客更容易購物，入店消費的比例增加。「入店的顧客當中，有3成會花錢購物；之前大概只有1至2成。」為了把握消費券商機，品牌亦特別精選一些產品以特別價格銷售；又主力推廣與復活節有關的產品，如電子寵物等。

首輪電子消費券的效用漸漸到尾聲，姚曉龍期望晚市恢復堂食後，可做生意的時間，全日生意額可提升4分之1，回到第五波疫情爆發前的水平。

【復活節2022】假期市面人流暢旺　新地15大商場人流升5成

【復活節2022】信和三大商場營業額按月升超過5成 個別商戶增幅100%

記者：葉泳珊

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