【香港經濟】本港第2季GDP預測　經濟專家最牛看升4.6%

▲ 財爺預告，第2季本港經濟有望改善，扭轉首季負增長，專家料次季GDP升4.6%。

政府將於5月3日公布本地首季生產總值預先估計數據，適逢財政司司長陳茂波於昨天（4月17日）預告，若疫情持續穩定受控，第2季經濟逐漸回暖，有利擺脫第一季經濟急速轉入負增長。專家對次季GDP的預測，暫以大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒最樂觀，料勁升4.6%。反觀，上商研究部主管林俊泓最悲觀，唯恐本港經濟連續兩季衰退，次季料收縮1.7%。

綜合分析指，市場對本港經濟前景呈大分歧，皆因仍受多項不確定因素左右，包括中港疫情發展，疊加俄羅斯入侵烏克蘭的戰役，令全球供應樽頸惡化。不過，特首林鄭月娥已公布，本周四（21日）起放寬社交限制，復添首輪約300億元消費券的提振作用，市料在報復式消費下，皆有助刺激經濟復甦。

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至於對本港下半年的GDP估計，第3季預測以大行花旗最進取，預計錄得升4.6%升幅。論及第4季的GDP增長預測，則以上商最牛，料勁彈7.6%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，受第5波疫情衝擊，預測本港第一季GDP增長或按年收縮1.2%，之後或回穩，第二季經濟增長預測為0.8%，至第三及第四季反彈可能較明顯，料分別增長4.6%及5.6%。今年全年本港GDP或增長2.5%，明年料復甦，GDP增長有機會加快至增長3.5%。

那邊廂，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，受嚴格的防疫措施影響，預計香港經濟在今年首季難免出現按年同比收縮。卓亮預期，首季GDP有機會收縮3%左右，之後逐季改善。如果疫情逐步受控，本地經濟活動正常化取得進展，全年仍有機會實現低單位數增長，但2022年GDP增幅或在2%以下。卓亮預計，本港GDP未來兩年顯著反彈，2023及2024年GDP增速分別為5%及3.5%。

花旗料第四季本港經濟勁升5.6%【下一頁】

大新溫嘉煒預測本港首季GDP陷負增長1.7%，次季則料急彈4.6%，第3季GDP增幅卻放緩至1.6%，末季稍升1.9%。全年計，他預期本港GDP今年升1.6%，明年升3.1%。

上商的林俊泓更保守，料本港GDP首兩季陷衰退萎縮，GDP增長分別負1%及負1.7%，但預期第3季顯著改善，GDP可增2.5%，末季更勁彈7.6%。全年來看，他料今明兩年本港GDP增長分別升2%，以及2.9%。

財政司司長陳茂波在2月下旬公布預算案時，曾料今年本港經濟增長介乎2%到3.5%。但經濟專家普遍已下調今年GDP預測，大華銀行料升1.7%，法國外貿銀行料升1.3%，總商會及渣打更料只升1.2%。另方面，彭博早前综合經濟師的中位數預測，料本港首季GDP收縮1%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪