俄央行行長指俄需經濟轉型 以應對國際制裁

多國擬加大對俄羅斯制裁，俄羅斯央行行長納比烏琳娜周一（18日）發表重磅演説，講及俄應如何在圍堵中生存。納比烏琳娜稱俄羅斯經濟難無限期依靠其金融儲備生存，指俄羅斯需經濟轉型，才能應對國際制裁帶來的影響。

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納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）在周一演説中表示，俄羅斯要到2024年，才能將通脹率恢復到4%的目標。俄羅斯3月份通脹年率曾達到接近17%。

她指伴隨某些商品價格飆升，因此通脹將高於目標。但她指價格飆升原因是供應不足而非高需求造成。

她指俄羅斯央行不會試圖以任何方式降低物價，認為出手干預只會阻止企業適應。不過她強調通脹增長不應失控，因此央行的貨幣價格將會使通脹在兩年後回落至4%的目標。

納比烏琳娜稱俄羅斯經濟無法無了期依賴儲備生存，而且今年第二及第三季會進入結構轉型期及尋找新商業模式。

她稱目前國際制裁措施主要影響俄羅斯金融市場，但料制裁將逐漸擴大對俄羅斯經濟的影響。她表示Visa及萬事達卡（Mastercard）撤出俄羅斯市場並未帶來很大痛楚，強調俄羅斯國内支付系統已經發展成熟。

她又透露制裁現階段帶來的主要問題是入口以及外貿物流的限制，而未來的問題將會是出口限制。

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納比烏琳娜表示俄羅斯企業需要適應上述限制，而且可能需要尋找新合作夥伴、物流方式甚至改為生産對上幾代的產品。至於出口商也需尋找新合作夥伴和物流安排，一切都需要時間。

她更列舉出幾項協助俄羅斯經濟轉型的措施，首先是俄羅斯央行考慮作出調整，讓出口商可更靈活出售外匯收益。

其次，俄央行也正在測試發行電子盧布貨幣，讓俄羅斯人能透過電子錢包轉賬。納比烏琳娜透露相關試點業務計劃在今年下半年進行。

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責任編輯：鄭錦玲