馬斯克強調自己係「無殼蝸牛」 輪流借住朋友屋企

美國電動車Tesla創辦人馬斯克早前表明，已出售名下所有物業稱要過簡樸生活，但多次被爆住在豪宅內。馬斯克近日受訪時再次強調，自己已無再持有物業，只是會不停借住朋友的空房。

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周一（18日）發布的訪問影片中，TED創辦人安德森（Chris Anderson）問及馬斯克（Elon Musk），如何看待近來眾多針對富豪的批評，如加劇全球財富不均及繳納較低稅款等。馬斯克承認每年在個人開支上花費數以十億美元非常有問題，但他稱自己非同一類人。

據估計身家達2,510億美元（約1.97萬億港元）的馬斯克指自己的開支並不高昂，承認確實擁有私人飛機，但表明不乘坐私人飛機，工作時間會減少。馬斯克更透露，如前往加州灣區，可能會借住其中一個朋友的空房，表示自己現時不再擁有任何物業。

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過往曾有馬斯克友人爆出其古怪習慣，如其前女友﹑加拿大女歌手Grimes。Grimes在最近訪問中表示，馬斯克有時生活在「貧窮線」以下，即使床褥出現一個洞，他亦拒絕再買新的。Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）指出，馬斯克有時會到訪硅谷，便會寫電郵詢問可不可以在他家過夜。

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責任編輯：吳漢培