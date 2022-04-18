【ESG】宏利積極推動ESG 綠色投資組合總值逾3000億元

▲ 宏利集團全方位推動綠色金融，旗下MPF及保險等範疇積極涉足綠色投資組合。

企業致力推動ESG（環境、社會及管冶），包括宏利集團 （00945） 全方位拓展綠色金融，該集團的綠色投資組合總值逾3104億港元，而綠色債券的發行量也超逾78億港元。宏利集團回應本報查詢指，宏利旗下保險範疇有涉及ESG，積極拓展綠色金融等。該集團一直致力推動綠色及可持續發展投資項目，透過優化投資組合，並持續擴大綠色投資組合，以達至2050年的淨零目標。

發言人表示，宏利集團是全球首批發行綠色債券的國際人壽保險公司之一，目前綠色債券發行量已超過10 億美元（折合逾78億港元），更積極投資綠色債券。而截至2020年12月31日，該集團的綠色投資組合總額已達398億美元（折合約3104億港元），當中包括農地、再生能源及節能建築等類別的投資。

7隻ESG零售新基金闖關成功【下一頁】

宏利集團是最大的林地投資管理公司之一，林地是抵消碳排放的天然解決方案。同時，宏利所投資的房地產大部分是具有相關綠色認證的綠色建築。此外，透過直接投資或基金投資，更積極參與投資綠色項目，而投資了基礎建設基金，支持將再生能源技術和基礎建設引入到能源系統中。

宏利投資管理的零售基金，包括ESG產品、宏利可持續亞洲債券基金，如以美元計的每月派息類別，其截至今年3月底的年度化派息率為3.79厘（須指定類別）。

問及加息周期及強美元對亞洲債券的影響，發言人說，注意到滯脹環境持續、地緣政治緊張局勢升溫，以及環球金融狀況收緊，令亞洲信貸息差在今年第一季整體擴闊，亞洲ESG債券的投資氣氛轉弱。宏利投資管理認為，亞太區內政策官員未必會完全跟隨聯儲局、收緊政策周期的時機或規模，意味着亞洲債券有望表現出色。與基準相比，宏利可持續亞洲債券基金對中國債券持偏低比重，反而對印尼、印度及澳洲債券的投資比重較高。

亞洲可持續投資主題債券 投資機會增

發言人補充，隨着亞洲ESG債券市場估值漸見吸引，預計在今年內，將有更多機會在市場發掘可持續投資主題債券（例如氣候變化、人口老化、公司管治），可望帶來吸引回報；其次，亞太地區ESG債券發行加速，有更多具備可持續發展特性的發行人發債，增加投資機會。

此外，雖然巿面暫未有主打ESG的強積金（MPF）基金，但宏利旗下MPF也有投資ESG。宏利發言人指，目前業界的一般做法是考慮將環境、社會、管治（ESG）因素納入強積金基金投資決策，及風險管理過程中。而宏利環球精選（強積金）計劃下，由宏利投資管理的強積金基金，已大致上完成ESG整合投資流程。早前宏利投資管理獲得聯合國2020年負責任投資（PRI），就ESG策略及管治的A+評級，這個評級代表已在上市股票和固定收益（包括主權、超國界及機構債券）投資流程中整合ESG，在其專有的主權信貸模型，所涵蓋的199 個國家和地區中亦包含了ESG因素。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪