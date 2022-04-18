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【人行降準】市場估最快周三降LPR利率　官媒：人行挖掘LPR改革潛力

宏觀解讀 18:18 2022/04/18

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市場料貸款市場報價利率（LPR）最快於周三即4月20日下調，據彭博綜合市場分析，1年期及5年期LPR分別減5點子，前者將降至3.65厘，後者則可望降至4.55厘。

人行日前宣佈降準25點子，市場料貸款市場報價利率（LPR）最快於周三即4月20日將下調。據彭博綜合市場分析，1年期及5年期LPR分別為5點子，前者將降至3.65厘，後者則可望降至4.55厘。

人行4月15日開展1500億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作和100億元公開市場逆回購操作。官媒內地《經濟日報》指，由於4月份同樣有1500億元MLF到期，意味本月MLF為等量續做，結束了此前連續3個月的淨投放過程。《經濟日報》引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，本次MLF等量平價續做，反映人行在降息方面表現偏謹慎，人行通過總量與結構性工具配合，挖掘LPR改革潛力，引導金融機構加大實體經濟支持力度。

直接MLF降息面對較大外部環境壓力

中信證券認為，人行降準和鼓勵內銀存款利率調整後，有望帶動LPR報價進一步下調。雖然MLF降息是引導LPR下行最直接的方式，但由於中美經濟周期背離，直接的MLF降息仍需要面對較大的外部環境壓力。今年2月份以來LPR報價利率維持不變，而同業存單利率等銀行負債成本也有所抬升，本次全面降準和引導存款利率上限下調，可以進一步降低銀行負債成本，有望引導後續LPR報價下調。該行認為，4月或5月的份LPR利率有一定可能會跟隨調整。

LPR是由內地具有代表性的報價行，根據對最優質客戶的貸款利率，以公開市場操作利率加點形成的方式報價，是由人行授權全國銀行間同業拆借中心計算並公布的基礎性貸款參考利率。

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