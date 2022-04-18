【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘

▲ 人民幣吸存戰急降溫，4月至今僅3間中小行加定存息。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

近日較多長假，人民幣定期存款的加息吸存戰頓歇，4月開局至今，暫只得3間中小港銀加息，包括建行亞洲及交銀香港金面微加短中長息。至於工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）卻勁加3個月及半年人幣定存年息0.3厘，新息率齊報2.5厘。不過，業界再湧現短中長期的定存息率相同，市場關注會否變新趨勢，因以上3行個別長短定存皆享相同息率。

總覽第2季人幣定存的市況，除了富融的3個月及半年存息趨同外，建行亞洲及交銀香港的半年及1年年息也一樣，交銀香港統一為2.5厘，建行亞洲則統一為2.55厘。即使大行的人幣定存長短息也劃一，例如中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 及滙豐（HSBC），3個月、半年及1年皆為兩厘，而花旗3個月及6個月亦享1厘。

比併存息趨同的人幣定存計劃，最高息是富邦，無論是3個月、半年及1年，年息皆為2.8厘。此外，人民幣的前景也備受關注，因中美息差大幅收窄，難免有走資之憂。

美日息差趨闊、美元兌日圓升至20年高位【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計人民幣將保持大體穩定，未來會有溫和貶值傾向。畢竟人民幣受益於可觀的貿易順差、以及海外的淨直接投資流量。然而，鑑於中美利差收窄，預計固定收益流入將減少，今年貿易順差也可能顯著減弱。

問及外電有分析指，眼下的貨幣戰，市場擔心日圓持續貶值，或重演2015年8月11日人民幣被逼作小滙改急貶。但廖嘉豪暫仍維持人民幣於3個月內見6.4、未來半年到1年為6.5，長線目標為5.6的預測。

廖嘉豪拆解，在聯儲局接近完成加息之前，預計美國國債的收益率或不會見頂。這可能在短期內支撐美元兌日圓。花旗和市場預計，日圓3個月內見125、半年至1年再下試126，長期目標價為120，而同期美滙指數依次預測報101.04、99.72，以及97.6。

華僑銀行經濟師謝楝銘說，近期除了美債的收益曲線倒掛令人關注外，4月再呈現新狀況，就是中美利差出現倒掛，譬如3年期的中美利差曾倒掛15個基點，也是2008年全球金融危機以來的首次倒掛。此外，10年期中美利差也大幅收窄，由40個基點再縮至約10個基點。

國常會：適時運用降準等幣策工具【下一頁】

謝棟銘指，中美利差收窄、甚至出現倒掛，往往引致資本流動，過往在美國加息周期中，亞洲不少地區面臨走資的壓力。不過，中美利差對人民幣的直接衝擊或不明顯，最關鍵的是，雖然名義利差因為聯儲局提速加息收窄，但考慮通脹的實際利差，內地通脹不高、3月份僅升1.5%，反觀美國CPI升8.5%的逾40多年高位，人民幣平穩的實際收益率，也將成為吸引境外投資者的主因。

內地今天（4月18日）剛公布首季GDP按年升4.8%、勝市場預期升4.2%，但3月份消費等數據遜預期。而上周五（15日）人行降準0.25個百分點，放水5300億元人民幣，4月25日正式生效，惟是次降準較市料的0.5個百分點為低，且未有同時下調MLF（中期借貸便利），市場亦緊盯LPR（貸款市場報價利率）於本周三（20日）會否相應調低。

更多【高息定存】文章

相關文章：【人行降準】野村：降準幅度遜預期、料年中再降準25點子 未來兩個月或減息10點子

【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪