【電動車】Tesla宣布購買新車客戶 停止附送流動充電連接器

以往購買特斯拉（Tesla，美：TSLA）新車時，都會附送一組流動充電連接器，供車主連接一般家用插座使用。不過，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布，新車不再附送流動充電座，會改為以200美元單獨銷售。

Elon Musk日前於社交平台Twitter發文稱，數據顯示，Tesla車主使用流動充電連接器的機率很低，所以看起來很浪費。他又表示，根據用戶反饋，Tesla會把第二代流動充電連接器價格由原本的275美元降低到200美元。他補充，如車主擁有Tesla的掛牆式充電器或到充電站，則不需要流動充電連接器。

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儘管流動充電連接器不是必需品，但部分車主認為，在旅行時隨身攜帶流動充電連接器很方便。該配件可以在露營地或在沒有充電站的地區旅行時派上用場，因為車主可以用一般家用插座為車輛充電。不過，與掛牆式充電器和充電站相比，它的充電速度慢上不少，第二代流動充電連接器充電1小時後，可提供約3至6公里的續航里程。

值得留意的是，著名的蘋果公司（Apple，美：AAPL）以環保為由，在2020年停止在iPhone 12系列中提供充電器，其後三星和Google也紛紛效仿。這種情況與Tesla此舉亦相似之處，但現在判斷Tesla的舉動是否會在其他電動車界中產生骨牌效應還為時過早。

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責任編輯：黃苑筠