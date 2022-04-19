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【尊尼狄普誹謗案】前妻Amber Heard密友被逐出法庭 涉對外披露審訊

環球社會熱點 08:05 2022/04/19

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荷李活明星尊尼狄普與前妻Amber Heard的誹謗案在美國開審，Amber Heard同性密友、英國音樂記者Eve Barlow在庭上不斷向Amber律師提出意見，甚至肆無忌憚在庭上發短訊，又將審訊情況上傳至社交網站，被法官逐出法庭。

馬斯克私有化帖文被裁定失實 面對巨額索償 【下一頁】

尊尼狄普（Johnny Depp）於2019年控告前妻Amber Heard誹謗並要求賠償5,000萬美元（約3.9億港元），近日在美國開庭審訊。

美媒引述出席審訊的消息人士指，Amber Heard上周四（14日）容許其同性密友Eve Barlow，坐在原本留給雙方法律團隊的前排座位，Barlow自以為是律師團隊一員，不斷向Amber代表律師提出意見，指控Johnny Depp的證人Gina Deuter，在社交網站披露審訊內容。

但實情是Deuter在去年已轉發有關帖文，是英國《太陽報》講述審訊的新聞。

Johnny Depp與前妻誹謗案美國開庭 姐姐作證兩人經常嘈交 【下一頁】

此外，Barlow更肆無忌憚在庭上發訊息、在Twitter發文實時報導審訊情況，Johnny Depp律師指她騷擾證人，向法官要求永久禁止Barlow出庭，法官稱Barlow違反法院命令，宣佈將其逐離法庭，不得參與誹謗案審訊。

而Deuter亦在庭上承認，她在作證前曾看過審訊片段，法庭最終不接納其證供。

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責任編輯：郭麗明

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