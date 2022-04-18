【好想旅行】日本逐步開關　國家旅遊局6大復甦方針

▲ 日本國家旅遊局（JNTO）提出6大方針，以促進旅遊業復甦。（法新社圖片）

日本外務省在4月初宣布，下調106國的入境限制等級至2級，但一般旅遊簽證限制仍持續，外界預期該國會在年中重開旅遊入境，香港目前只限特定人士可申請入境簽證，航班將於月底復飛。日本國家旅遊局（JNTO）提出2022年度6大方針，按照疫情變化、旅客需求及出入境限制以促進旅遊業復甦。

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首先會從推廣方面著手，以數碼推廣增加各國旅行者對日本旅遊的注意力，舉如「Enjoy my Japan」的全球推廣計劃、與航空公司加緊合作宣傳及復航安排、針對亞洲區中轉乘客的推廣、設立專門頁面解釋入境手續與緊急情況應對等。

其次是推廣高附加價值旅遊內容，達到促進當地經濟活化、刺激旅客的消費額等，增強不同組織之間的溝通合作，以建立完善網絡收集可供增值旅遊使用的觀光內容、開發高附加價值的旅遊觀光地。另外加強海外旅遊公司的網絡提升B2B銷售，有效地進行B2B2C、B2C的大眾宣傳，增加豪華團數量。

強化可持續及探險旅遊

第三會注意可持續發展目標(SDGs)，以強化「可持續旅遊」支援各地域，向海外人士宣傳「可持續」的旅遊觀光內容，並面向日本國內舉辦講座、咨詢等。年內會開設專門頁面強化旅客消息、舉辦海外展銷會、日本國內的分享研討會等，以「白川鄉」、「觀鳥」等為實例。另預定2023年開辦「ATWS2023北海道」，宣傳探險旅遊，結合野外活動、自然、文化體驗等項目，跟隨歐美旅客趨勢。

第四會強化國內外媒體聯絡，繼東京奧運後持續推廣日本有關消息，提供最新觀光消息和設施介紹，增加版面曝光。第五會協助收集整合地方時令觀光趨勢、海外旅客口味變化等讓有關機構把握情況。最後增強日本在MICE會獎旅遊的發展，促進日本成為更多國際會議的舉行地，此方面或會挑戰以往香港的亞洲會議中心地位。

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責任編輯：王浩賢