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【虛擬貨幣】「以太坊2.0」延期升級 新版本將採用PoS機制 大幅減低對顯示卡需求

理財智慧 19:02 2022/04/18

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以太坊基金會核心開發人員Tim Beiko近日表示，以太幣的基礎區塊鏈「以太坊」，將延遲數個月發佈，新版本的「以太坊2.0」將採用PoS機制，外間預期「礦工」對顯示卡的需求將大幅下隆，價格或將有所回落。

【差餉地租】估價署提醒延期繳付差餉或地租者　自動轉帳帳戶於本周三截止申請【下一頁

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

目前以太坊與比特幣皆是採用 PoW 共識機制 (Proof of Work，工作量證明)，礦工可透過大量的算力贏得挖礦獎勵，但同時也必須購買更高效能的硬體設備 (顯卡)、支付高額電費，因而長期被人詬病。而全新的PoS機制令「礦工」可透過抵押虛擬貨幣時間和數量，以得到獎勵，不需再透過電腦的運數能力「挖礦」，有傳新機制能減少耗能問題逾100至1萬倍，以緩解氣候問題。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

儘管Tim Beiko表示PoW系統已經處於「最後篇章」，新版本很快便會登場，但仍有分析師認為，以太幣升級時間拖得越久，其他DeFi虛擬貨幣越可能受惠，像是以太幣的兩大競爭對手Avalanche和Solana。

【消費旺盛】信和商場復活節營業額及人流 按月分別升超過50%及超過25% 4.21加推獎賞計劃【下一頁

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記者：鄭日棱

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以太坊 區塊鏈 POS 虛擬貨幣

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