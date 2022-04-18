▲ 【復活節假期】信和集團三商場4天營業額升逾50% 鞋履及手袋、保健產品、化妝及美容升幅最顯著

4日復活節長假期消費氣氛濃厚，信和集團旗下三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地復活節假期營業額及人流分別按月上升超過50%及超過25%。信和集團資產管理董事蔡碧林女士表示，政府首階段5,000元消費券派發將近兩星期，本地消費明顯反彈，零售消費市道轉好，商場人流及營業額均有顯著提升，特別是於過去4日的復活節長假期，有商戶喜報生意倍增，當中以鞋履及手袋、保健產品及個人護理、化妝及美容產品商戶的升幅最為顯著，個別品牌按月增幅更高達100%，而餐飲及影音及電子產品增幅亦超出35%。

另外，信和集團商場旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心將於2022年4月21日至6月1日期間特別加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃，S⁺ REWARDS會員可於參與商場消費賺取電子印章，累積滿指定數量的電子印章，即可兌換相應的S現金券獎賞，整個推廣期內最多可兌換高達3,000元S現金券！

S⁺ REWARDS會員消費滿250元可獲電子印章

S⁺ REWARDS會員於4月21日至6月1日期間，於參與商場內以電子貨幣單一消費每滿250元，即可獲電子印章1個，累積每滿2、4、10及20個電子印章，即可分別換領20元、30元、200元及1,250元指定S現金券，而且兌換獎賞後並不會扣除任何電子印章。儲齊20個印章即可獲得合共價值1,500元S現金券，而每個會員於整個活動期內共可獲「密密儲‧密密賞」電子印章卡2張，因此會員最多可兌換高達3,000元S現金券。

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