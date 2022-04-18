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【復活節2022】餐飲業界生意額回升數倍　期待回復晚市堂食

商業 18:10 2022/04/18

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復活節連假，餐飲市道漸有起色。稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，現時與業界與最差的時間比較，生意額明顯大幅回升數倍，至正常水平的4成。但他稱，客人現時仍有所克制，而這更是一個「樽頸位」，皆因晚市堂食仍未重啟。

餐飲業界期待4月21日，他解釋，晚市是餐飲業重要的收入來源，客人的消費金額較高外，亦設有兩個時段經營，故強調：「4月21日才是真正的反擊日。」

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日式和酒吧餐廳生意較理想，更受惠消費券幫助，刺激市況。當中，日式食肆「十和田總本店」的負責人黃小姐指，客人在消費券發放後，下單更豪氣，雖然今年復活節只有午市堂食，但客人消費意慾大增，生意與往年比較僅微跌約1成。

日式食肆生意回復快　晚市堂食訂座爆滿
然而，黃小姐強調，沒有晚市堂食影響較大。另有主打特色打卡位的酒吧餐廳「基地」，負責人梁先生表示，復活節連假生意較疫情嚴峻時，回升5成。

【復活節2022】信和三大商場營業額按月升超過5成 個別商戶增幅100%

為了迎接4月21日回復晚市堂食，梁先生表示，早前重新裝修了一幅牆，邀請本地藝術家在牆上設計和塗鴉，希望吸引客人打卡。他稱，下周周末的客人晚市訂座率，已有7成至8成。惟酒吧餐廳晚上10時關閉，仍有所卻步。

黃傑龍旗下亦有食肆將於4月21日，推出全線分店免費啤酒，以及設有新菜式和套餐，並與卡通聯乘合作等。他稱，4月21日後的兩星期訂座，很快已爆滿；並預計，有望回復7成至8成生意。

記者：馬意文

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