【PS5供應短缺】不法分子利用社交媒體　約賣家面交後搶劫PS5

▲ 據外媒《NY Daily News》報道，美國有不法分子利用社交媒體，劫走PS5。（法新社圖片）

Sony新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）自推出以來，一直供不應求，甚至陸續有PS5搶劫案發生。據外媒《NY Daily News》報道，美國有不法分子利用社交媒體，劫走PS5。

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報道引述當地警方披露的資料顯示，3名不法分子一直在社交媒體上與是次PS5劫案受害者聯繫，並安排面對面交易PS5。結果在進行面交時，不法分子用槍指著賣家，然後搶走PS5。

事實上，其中一名賊人早於上月以槍搶劫了一名29歲男子，奪取其價值1,050美元（約8,236港元）的電腦顯示卡，並與另一名同黨以槍指著另一名40歲男子，奪走受害人的PS5。他們於本月再次出動，分別於3日及8日假裝手持槍械，然後劫走PS5。

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由於疫情及芯片供應緊張，令PS5供應持續短缺，已導致「炒價」一直居高不下。早前在英國亦曾經有不法分子搶劫裝滿PS5的貨車，PS5搶劫事件層出不窮。

是次警方亦公布其中嫌疑人的監控圖片，希望公眾提供信息，儘快把嫌疑人輯拿歸案。

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責任編輯：吳嘉雯

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