  • 21°C
香港時間 : 2022418日 (一) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【PS5供應短缺】不法分子利用社交媒體　約賣家面交後搶劫PS5

科技 19:33 2022/04/18

分享：

分享：

據外媒《NY Daily News》報道，美國有不法分子利用社交媒體，劫走PS5。（法新社圖片）

Sony新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）自推出以來，一直供不應求，甚至陸續有PS5搶劫案發生。據外媒《NY Daily News》報道，美國有不法分子利用社交媒體，劫走PS5。

【蘋果工會】紐約Apple Store收集員工簽名　將首次成立工會

報道引述當地警方披露的資料顯示，3名不法分子一直在社交媒體上與是次PS5劫案受害者聯繫，並安排面對面交易PS5。結果在進行面交時，不法分子用槍指著賣家，然後搶走PS5。

事實上，其中一名賊人早於上月以槍搶劫了一名29歲男子，奪取其價值1,050美元（約8,236港元）的電腦顯示卡，並與另一名同黨以槍指著另一名40歲男子，奪走受害人的PS5。他們於本月再次出動，分別於3日及8日假裝手持槍械，然後劫走PS5。

【機迷福音】幾何學益智遊戲《樂高拼砌旅程》　明日登陸PS4、PS5

由於疫情及芯片供應緊張，令PS5供應持續短缺，已導致「炒價」一直居高不下。早前在英國亦曾經有不法分子搶劫裝滿PS5的貨車，PS5搶劫事件層出不窮。

是次警方亦公布其中嫌疑人的監控圖片，希望公眾提供信息，儘快把嫌疑人輯拿歸案。

【WhatsApp】WhatsApp測試新功能　可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】Sony擬最快下周推自家訂閱服務　用戶每月任玩PS4、PS5遊戲？
2022/03/26
【機迷熱話】Sony擬最快下周推自家訂閱服務　用戶每月任玩PS4、PS5遊戲？
【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級　以遊戲訂閱服務對抗微軟
2022/03/30
【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級　以遊戲訂閱服務對抗微軟
【遊戲熱話】日本最新遊戲銷售榜揭曉　任天堂5年前舊作登上第二位
2022/04/01
【遊戲熱話】日本最新遊戲銷售榜揭曉　任天堂5年前舊作登上第二位
【機迷熱話】支援更多舊版本遊戲？　PS5未來或以模擬器方式執行PS3遊戲
2022/04/05
【機迷熱話】支援更多舊版本遊戲？　PS5未來或以模擬器方式執行PS3遊戲

你可能感興趣

【機迷熱話】Sony擬最快下周推自家訂閱服務　用戶每月任玩PS4、PS5遊戲？
13:10 2022/03/26
【機迷熱話】Sony擬最快下周推自家訂閱服務　用戶每月任玩PS4、PS5遊戲？
【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級　以遊戲訂閱服務對抗微軟
10:33 2022/03/30
【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級　以遊戲訂閱服務對抗微軟
【遊戲熱話】日本最新遊戲銷售榜揭曉　任天堂5年前舊作登上第二位
18:09 2022/04/01
【遊戲熱話】日本最新遊戲銷售榜揭曉　任天堂5年前舊作登上第二位
硬件 遊戲設置 遊戲 搶劫 PlayStation

下一篇文章

【機迷福音】幾何學益智遊戲《樂高拼砌旅程》　明日登陸PS4、PS5
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】AMC加密貨幣購戲票　程式增兩種加密貨幣支付
【加密貨幣】AMC加密貨幣購戲票　程式增兩種加密貨幣支付
【電動車】買Tesla不再附送流動充電器　改為單獨減價出售
【電動車】買Tesla不再附送流動充電器　改為單獨減價出售
【智能手錶】Pixel Rohan智能手錶　預計5月Google I/O發布
【智能手錶】Pixel Rohan智能手錶　預計5月Google I/O發布
【WhatsApp】WhatsApp測試新功能　可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」
【WhatsApp】WhatsApp測試新功能　可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」
【WhatsApp】WhatsApp擬推新功能　智能眼鏡讀取語音訊息
【WhatsApp】WhatsApp擬推新功能　智能眼鏡讀取語音訊息
【蘋果動向】蘋果取消Siri購買計劃　或會造成私隱外洩
【蘋果動向】蘋果取消Siri購買計劃　或會造成私隱外洩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款