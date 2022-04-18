【內地經濟】中國公佈2022首季經濟數據 GDP成長率為4.8%

中國國家統計局今天在官網發布第一季的經濟數據。經初步計算，第一季GDP為27兆178億人民幣，按不變價格計算，年增4.8%，比2021年第4季成長1.3%。

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在消費方面，國家統計局發布，第一季社會消費品零售總額10兆8,659億元，年增3.3%。按消費類型分，商品零售9兆8,006億元，增長3.6%；餐飲收入1兆653億元，僅成長0.5%。3月份的消費數據則明顯萎縮，3月社會消費品零售總額年降3.5%。其中，商品零售下降2.1%；餐飲收入下降16.4%。

在投資方面，全國固定資產投資（不含農戶）10兆4,872億元，年增9.3%。分領域看，基礎設施投資年增8.5%，製造業投資年增15.6%，房地產開發投資僅成長0.7%。第一季民間投資5兆9,622億元，增長8.4%。與2月比，3月份的固定資產投資（不含農戶）僅增加0.61%。

在就業方面，第一季全國城鎮調查失業率平均值為5.5%。3月份，全國城鎮調查失業率為5.8%，比上月上升0.3個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為6.0%。

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國家統計局新聞發言人付凌暉表示，第一季中國經濟「總體運行在合理區間」，但國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰，早前各家機構對第一季經濟成長率的預期不一，中國社會科學院所屬項目組先前預估第一季GDP增速為5.3%左右，中金研報預估5.0%左右而根據財新傳媒對14家國內外機構的調查則顯示，預測均值為4.5%，預測區間為3.8%至5%。

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記者：鄭日棱