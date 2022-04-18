  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (一) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地經濟】中國公佈2022首季經濟數據 GDP成長率為4.8%

理財智慧 18:00 2022/04/18

分享：

分享：

中國國家統計局今天在官網發布第一季的經濟數據。經初步計算，第一季GDP為27兆178億人民幣，按不變價格計算，年增4.8%，比2021年第4季成長1.3%。

【美國經濟】高盛：料美難實現軟着陸 未來2年經濟衰退機率為35%【下一頁

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

在消費方面，國家統計局發布，第一季社會消費品零售總額10兆8,659億元，年增3.3%。按消費類型分，商品零售9兆8,006億元，增長3.6%；餐飲收入1兆653億元，僅成長0.5%。3月份的消費數據則明顯萎縮，3月社會消費品零售總額年降3.5%。其中，商品零售下降2.1%；餐飲收入下降16.4%。

在投資方面，全國固定資產投資（不含農戶）10兆4,872億元，年增9.3%。分領域看，基礎設施投資年增8.5%，製造業投資年增15.6%，房地產開發投資僅成長0.7%。第一季民間投資5兆9,622億元，增長8.4%。與2月比，3月份的固定資產投資（不含農戶）僅增加0.61%。

在就業方面，第一季全國城鎮調查失業率平均值為5.5%。3月份，全國城鎮調查失業率為5.8%，比上月上升0.3個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為6.0%。

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，第一季中國經濟「總體運行在合理區間」，但國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰，早前各家機構對第一季經濟成長率的預期不一，中國社會科學院所屬項目組先前預估第一季GDP增速為5.3%左右，中金研報預估5.0%左右而根據財新傳媒對14家國內外機構的調查則顯示，預測均值為4.5%，預測區間為3.8%至5%。

【消費旺盛】信和商場復活節營業額及人流 按月分別升超過50%及超過25% 4.21加推獎賞計劃【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
GDP 經濟 中國

下一篇文章

【MPF】積金局：已接納5間受託人申請作為「先行者」　明年第2季起率先加入使用「積金易」平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【理財智慧】 自住樓都可以賺錢？ 用息差賺取被動收入
【理財智慧】 自住樓都可以賺錢？ 用息差賺取被動收入
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【硬幣收集車】金管局收銀車明日復出 附日程表及位置
【硬幣收集車】金管局收銀車明日復出 附日程表及位置
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款