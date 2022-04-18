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約翰遜遭指控發起英首相府派對 否認曾誤導國會

環球社會熱點 17:13 2022/04/18

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英國首相府於封城期間多次舉辦派對，被指違反防疫限制，首相約翰遜等多人收告票遭到罰款。英媒更指約翰遜不但有出席派對，在派對門事件更有著發起者的角色。但約翰遜否認曾經就派對門醜聞，誤導國會議員。

英送男性偷渡客去盧旺達 聯合國關注（第二版） 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）上周證實，因首相府派對門收到告票並已繳交罰款。他稱「衷心接受」（humbly accepted）自己違反防疫限制，但稱當時的派對維持少於10分鐘，當下亦不認為派對不當，在國會時是真誠認為首相府內是遵守所有防疫規定。

但《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道指，首相府前年11月13日舉辦歡送首相府傳訊總監凱恩（Lee Cain）的派對並非提前籌備，而是在約翰遜抵達現場後臨時發起，眾人才會舉杯暢飲。

該報引述消息人士指，約翰遜出現之前現場並無舉辦歡送派對的跡象和氣氛。但約翰遜當時稱他想向凱恩說幾句話，然後為人倒酒，自己也開始飲酒。

《衛報》也指，雖然首相府新聞辦公室職員通常會在周五晚上飲酒，沒有人提前籌備這場歡送派對。但《衛報》指當約翰遜主動拿起酒杯鼓勵人們加入派對時，首相府職員就覺得有義務這樣做。

工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）表示如上述指控屬實，代表約翰遜不但曾參加派對，更有份發起最少一場派對，質疑約翰遜曾刻意誤導公眾。

英國3月通脹率達7%創30年新高 俄烏戰爭影響浮現 【下一頁】

但約翰遜曾經在國會向議員表明首相府沒有舉辦派對，也一直遵守防疫措施。約翰遜目前也堅稱他從未刻意誤導國會議員。

綠黨議員Caroline Lucas周日（17日）表示，透露她已經去信下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle），詢問他是否允許國會就約翰遜與財相辛偉誠（Rishi Sunak）涉嫌誤導國會一事作追究，指兩人或構成藐視國會。

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責任編輯：鄭錦玲

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