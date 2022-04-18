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【上海封城】廣達上海廠5％員工復工 Tesla配件、蘋果MacBook逐步復產

環球政經 18:24 2022/04/18

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上海封城打亂科技生產供應鏈，負責生產Tesla配件及蘋果MacBook筆記簿電腦的廣達（Quanta），其位於上海市松江區的廣達上海製造城，近日起已經復工生產，約2,000名員工已經回到生產線，佔該廠全體員工約5%，並預計到了本周五（22日）復工員工數目可以提升至6,000人。目前進入復工生產的廣達員工，均被隔離滿14天，以及核酸檢測呈陰性；員工需要在閉環內工作、生活，全程佩戴口罩和防疫面罩，並每日進行抗原檢測。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

廣達上海製造城共設8個廠房，當中員工逾4萬名，復工復產需以嚴格防疫為前提，廠區實行閉環管理，首先復工的是F1和F3廠，前者主要是生產如Tesla的車載配件，員工人數約500名；後者則負責生產蘋果MacBook筆記型電腦，員工人數約1,500名。

蘋果消息分析師郭明錤指出，廣達將恢復蘋果Mac的生產線作為首要任務，其次才是Tesla。F3工廠主要面向的新型號Mac電腦，如果零部件供應順暢，可能有助於改善最新機型的交付。

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責任編輯：嚴浩文

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