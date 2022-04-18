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【復活節2022】消費券推動零售生意升4成　復活節假期延升勢

商業 17:05 2022/04/18

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雖然復活節假期市面人流旺，但晚上仍是較淡靜。（資料圖片）

一連四日的復活節假期來到尾聲，市面川流不息，但旺丁能否旺財，仍看港人的消費力。有零售商表示，隨著電子消費券發放，顧客消費力改善，但仍在觀望市道能否在5月初真正復甦。

【復活節2022】假期市面人流暢旺　新地15大商場人流升5成

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於旺角商場售賣精品、手作產品的「妹豬日常」表示，商場人流自4月初開始改善，惟當時消費力仍然疲弱。該店負責人唐嘉文表示，自消費券發放後，港人消費力明顯改善，帶來3至4成的生意升幅。

復活節生意「順勢上」　惟未見特別「疏爽」

近日的復活節假期間，人流大幅增加，甚至重上去年聖誕節的8成水平。不過，唐嘉文坦言即使在節日氣氛帶動下，亦未見顧客特別「疏爽」。生意延續上兩星期的升勢，惟沒有太大驚喜；與4月非假期的周末情況相若。與去年同期比較，仍然相差甚遠。

寄望4月21日首階段復常

他認為最大挑戰仍然是晚上人流淡靜，雖然店舖已回復正常營業時間，但晚上6、7時後已沒甚麼生意。唐又補充，現時把資源、人手集中在日間的2時至6時，望做到最多生意。

唐嘉文認為復活節檔期的生意難救，只寄望4月21日晚市堂食、娛樂場所重開，可帶旺市道。「我們並非售賣必需品，顧客消費很多時亦靠氣氛帶動，希望戲院、卡啦OK等處所重開，有助帶旺氣氛。」他期望5月初生意可較現時增加2至3成，達去年的7至8成水平。

【消費券2022】復活節限制未除　珠寶首飾業盼氣氛帶動消費

記者：葉泳珊

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