【賢行軼事@iM網欄】打造好自己品牌：學習DON DON DONKI厚積薄發

疫情全球大流行，雖然不同國家和地區慢慢恢復通關和往來，但過去兩年多的阻隔，嚴重影響全球不同地區相互的經濟活動，尤其是旅遊業可說是近乎停頓，對依靠旅客的零售市道的打擊也不用我多說了。不同行業、公司各出奇謀自救，而逆市之中擴充，甚至加大出口，進軍海外的例子亦有很多，當中能做到企業，可不是乘一時趨勢而已。

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要數這兩年多最「蓬勃」的行業，大家很快便會想到口罩、其他醫療用品、化驗所、速遞，還有超級市場。限制堂食時間，市民除了透過速遞和自取在食肆買外賣外，大家就是留在家中，提升廚藝。那些餐飲外送平台我一次也沒用過，因為平衡其高收費與自己的活動能力和成本，我選擇了自己動起來，但是家中的烹調器具則有所增加，朋友間都關心購買好食材起來。

在選購食材、零食及一般日常用品中，近年有一備受歡迎，不斷擴張的好地方。來自日本的Don Don Donki (唐吉訶德) 於2019年夏天在香港橫空出世，大部分到過日本的香港人都在當地逛過Donki，說是集體回憶亦不為過，對這兩年多不能到日本的香港人來說，確是有點慰藉。大家到日本旅行時可能不會買凍肉，但在香港是主要的經營部份之一，這可算香港人在日本和本地Donki消費模式的主要不同。

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不足三年，Donki在香港已開設到第9家，同樣以日式百貨及超市模式經營的一田，從1990年開設西田百貨到現在，現在百貨和超市加起來總共是12家，所以Donki的擴張速度並不慢。從前遊客去日本要去Donki，沒有遊客的日子，相信日本本土的Donki業績也大受影響。一直以來日本貨品有很多途徑被送到香港，不少人經營平行進口或代購業務，Donki來一招移船就磡，客人來不了，我直接把店舖開過去，把整個營運模式出口。這對於日本經營模式是一項突破，因為從前日本企業大多將優質產品留在本地，不輕易出口，不同行業如食品、鐘錶、電器等亦有不少例子，這亦是日本經濟發展的一個限制，但近十年已不斷有所改變，這是另一個課題。

Donki的成功很多人都會說得出，就是因為其日本血統，在香港，甚至東南亞，「日本」這名字確有其吸引力，因為那差不多是優秀的代名詞，是品質的保證。Donki並不是一家高級店舖，原先更是打著價格廉宜的旗號，其口號「激安の殿堂」就是省錢的意思，但就是跟其他日本知明企業一樣，用心經營多年「日本」這品牌，在開拓版圖到其他地區便直接大受歡迎，可算也是一種厚積薄發。

人生也就是經營著屬於自己品牌，總會遇上不景氣，面對一時間的高低起伏，但也要做好自己的出品，保持高品質。打造品牌是一種累積，年輕人雖然有的是時間，但要知道每一分每一秒都是在經營你自己品牌，交每一次功課都是代表著你自己品牌的出品，你的回報不一定在此時此刻此地，在本土經營困難之時，你亦可以去尋找賞識自己的市場，在困難中顯示出自己的實力，亦為有機會外闖時做好準備。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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