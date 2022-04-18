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【陽光旅途@iM網欄】俄烏戰爭破壞深 烏國旅遊恐絶唱

名人薈萃 17:02 2022/04/18

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭從今年二月開始，從新聞上看到戰火連天。很多人流離失所，多個城市飽遭無情的蹂躪破壞。儘管俄羅斯一直否認有殘害平民，及推說是烏軍和美國偽造消息。不過筆者覺得俄羅斯先發起戰爭已經是事實，無論如何，都要負上不可逃避的責任。

基輔聖蘇菲亞大教堂

教堂內部非常宏偉

每個侵略者都會為自己找到出師有名的藉口，讓自己名正言順成為正義之師。俄國當然不例外，名義上是為了保護當地境外俄裔同胞，免他們受到當地烏克蘭人的排擠與歧視。由於烏克蘭是屬於前蘇聯的一部份，因此亦真的有很多俄裔人在烏國生活，特別在俄烏邊境交接的頓巴斯。這兒俄裔人口比較多，亦有有大量親俄武裝團體在此，很多有意脫烏的人口居住。烏克蘭最近十年都採取親歐去俄的政策，使到境內俄人受到排擠。因此俄國就以此作為出兵的口實。當然俄羅斯出兵真正原因非常複雜，包括烏克蘭擁有暖水港口及豐富的農業糧食等。當然最主要是一旦烏國加入北約，在軍事上對俄羅斯極為不利。

深105.5米的基輔兵工廠地鐵站

地鐵月台很多遊客

核電廠為址輻射指數約為0.2左右

2019年，我正在策劃新的旅遊行程，當時就發現香港歐洲的行程已經很豐富，好像大部份地區已經有人在賣。我卻發現當時沒有人安排烏克蘭，於是我就創作了一個摩爾多瓦、烏克蘭及白俄羅斯12天的旅行團。一推出就馬上收了三團客人，但應該之後都不能再成行了。不論誰是誰非，現在烏克蘭已被破壞得體無完膚。烏克蘭的基輔是一個感覺舒適的東歐城市，其中的地標性建築物，首選是市中心的聖蘇菲亞大教堂。這教堂建於1054年，由於聖弗拉基米爾(St Vladimir)受洗為基督徒後，基督教就成了基輔大公國的國教。而為了與君士坦丁堡看齊，所以就建造了這教堂，象徵著這裡是新的君士坦丁堡。教堂現為博物館，是世界文化遺產。在教堂內部，保存了世界上最為完整的鑲嵌畫和濕壁畫創作群，現在已不知道是否仍然存在。在蘇聯年代，為了防避德軍的空襲，地鐵網都建得深入地底，以作防空洞之用。在烏克蘭最深的地鐵站有105.5米深，從地面到月台要分兩段超長扶手電梯。而電梯的速度很快，大概是港鐵的一倍，但都需要大約五分鐘才能到達月台。不知道今天是否能讓烏克蘭人躲避藏身。

主要反應堆已經封閉

輻射指數較高的遊樂場遺址

浪漫的愛情隧道

裝修簡約的當地餐廳

在基輔北面130公里左右的普里皮亞季小鎮，就是在1986年發生世上最嚴重核洩漏事故的切爾諾貝利核電廠遺址。當時我的行程其中的重點就是去參觀這個遺址。現在這地方的輻射指數在1.2左右，屬於正常水平。平常在飛機上的輻射指數約為3。在這個廢墟中，看到滿目瘡痍。其中最著名的遊樂場，是現在輻射水平最高的位置。進去參觀，必須在預先十天前申請許可證，你必須團隊同往，拒絕自由行。另外在烏克蘭的克雷凡小鎮，亦有另一浪漫著名景點叫愛情隧道。原本只是為了運送木材到小鎮而建的鐵路，但由於隧道被植物包圍，編織成一條美麗的通道。成為遊客的打卡熱點。

為大家介紹了烏克蘭很多景點，但相信要重遊此地，或許已經不可能。人類可能是世界上最愚蠢的生物，為了一些所謂國家利益或主權，挑起戰火，使我們自己付出尋重代價。現在全球的武器火力，絕對可以把我們所居住的星球炸得粉碎，相信如果人類真的會滅亡的話，一定是我們自己製造的！

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作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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