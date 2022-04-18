【美國經濟】高盛：料美難實現軟着陸 未來2年經濟衰退機率為35%

高盛首席經濟學家Jan Hatzius周日（17日）表示，美國經濟在未來12個月陷入衰退的機率約為15%，在未來2年內陷入衰退的機率約為35%。他表示，聯儲局將面臨一項不引起美國經濟衰退的前提下，收緊貨幣政策以抑制通脹的艱鉅任務。

Jan Hatzius在一份報告中寫道，聯儲局的主要挑戰在於縮小就業職位和工人之間的差距，通過收緊貨幣政策，在不大幅提高失業率的情況下減少職位空缺，從而將工資增長速度放緩至與2%通脹目標一致的水平。

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Jan Hatzius稱，現時美國要實現經濟軟著陸十分困難，因從歷史上看，美國就業職位和工人之間差距的大幅下降只在經濟衰退時期發生。

不過，他又認為經濟衰退並非不可避免，因疫情後，勞動力供應和耐用品價格的正常化將有助於聯儲局實現目標。加上，自二戰以來，美國經歷了14個貨幣緊縮周期，其中有11個在2年內出現經濟衰退，但其中只有8個可以部分歸咎於聯儲局的政策。

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責任編輯：黃苑筠