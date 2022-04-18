【烏克蘭戰爭】網傳莫斯科號沉沒前相片 倖存船員首現身

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」上周在黑海沉沒，造成俄羅斯海軍二戰後最大損失。網上流傳莫斯科號沉沒前相片，顯示軍艦冒出大量黑煙，船身向左傾斜。俄羅斯國防部上周六（16日）發布海軍總司令會晤莫斯科倖存船員影片，指他們會繼續在海軍服役。

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網上流傳「莫斯科號」（Moskva）沉沒前的相片，顯示艦身起火並冒出大量黑煙，船身向左傾斜，隱約可見有彈孔痕跡，相信是由救援船上人士拍攝。有軍事專家相信，涉事沉沒相片屬實。

俄羅斯證實莫斯科號於上周三（13日）深夜發生彈藥爆炸，軍艦被拖回港口途中因暴風雨造成傾斜及沉沒。烏克蘭則聲稱以無人機分散雷達注意，成功用導彈擊中莫斯科號，包括黑海艦隊司令Anton Kuprin陣亡。美國亦證實烏克蘭散斯科號被兩枚烏克蘭「海王星」導彈擊中，船員死傷數字未明。

俄羅斯國防部上周六發布長約26秒影片，稱海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolay Yevmenov）在克里米亞城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol），會晤倖存船員，亦是軍艦沉沒後，莫斯科號船員首次現身。影片約120名船員穿著制服接受閱兵，葉夫梅諾夫指他們會繼續在海軍服役，但另外300多名船員卻未有現身。

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重達逾1.24萬噸的莫斯科號可承載510名船員，於1980年代起服役。有分析指，莫斯科號沉沒嚴重打擊俄海軍士氣，亦是自二戰以來，俄羅斯海軍面臨的最大損失。

英國智庫「皇家三軍聯合研究院」（RUSI）海軍專家考沙爾（Sidharth Kaushal）指，莫斯科號是艦隊中唯一設有遠程防空系統的軍艦，可提供大範圍的空中掩護。分析認為，莫斯科號沉沒後，普京（Vladimir Putin）更難向敖德薩（Odessa）的戰略港口發動攻擊。

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責任編輯：郭麗明