【人行降準】降準後A50指數跌逾1%　瑞銀：A股短期續處低位、看淡中資股首季業績

▲ 瑞銀預期A股短期續處低位，兼看淡中資股首季業績。

人行上周五一如預期宣佈降準，惜降幅僅0.25厘，低於市場預期的0.5厘。港股今假期休市，內地股市今如常開市，降準明顯無助刺激A股，上證指數收市挫0.5%，收報3195點；深成指收市亦僅升0.4%，收報11691點。

代表A股大型股表現的富時中國A50指數收市挫1.2%，收報13811點，除今日傳出行長受查的招行 （03968） 外，包括郵儲行 （01658） 、平保 （02318） 在內的中資金融股，都是A股中跌幅最顯著的中資金融股。

恒指黑期周一變動不大，截至本港時間下午5時40分，低水6點，報21160點。

瑞銀：市場減息預期降溫

瑞銀指降準幅度令市場略為失望，連同4月15日人行續做MLF（中期借貸便利）時維持利率不變的舉動，令市場減息預期降溫，故瑞銀料A股短期內將續處低位。該行直言，只有更強勁的寬鬆貨幣政策、信貸增長反彈，以及房地產政策放鬆，才能逆轉投資者情緒，推動市場第二季回升。

中資股第一季業續期又至，瑞銀預期在疫情打亂經濟基本因素下，A股首季盈利將近乎無增長甚或錄負增長，而且可能會有更多企業下調盈利。板塊方面，該行看好盈利清晰度與穩定性相對較高、定價能力強勁，而且估值吸引的行業，給予食品及飲品股、家電股、新能源汽車電池股，以及可再生能源股「增持」評級。

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