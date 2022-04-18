  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (一) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【千手公關@iM網欄】新聞稿不再硬繃繃 真情流露贏掌聲

名人薈萃 16:32 2022/04/18

分享：

分享：

撰寫新聞稿是公關的日常工作之一，而一家傳媒機構每天則收到過百份新聞資料，公關人如何突圍而出，讓自己嘔心瀝血的新聞稿吸引他們注視呢？ 

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

前輩教落，新聞稿不能太商業化和硬銷，以免被人第一時間掉進垃圾箱；而新聞稿寫法如果能與新聞報道相似，讓傳媒收到時不用多作修改 ，那麼曝光機會便會更大。

倒金字塔式寫法

新聞稿代表着一家機構之「發言」，行文大多嚴肅、平實，也會加插一丶兩段管理層的說話（Direct Quote），以突出重點和令文章更人性化。傳統的寫作方法是把最重要的訊息放在首段，能圍繞五個W（What、When、Who、Where、Why）和一個H（How）交待重點更佳。第二段是闡述首段的內容，其後的段落則層層推進，重要性一段比一段低，這種結構稱為「倒金字塔式」寫作法。

最近由天星小輪所發出的新聞稿，雖然也涵蓋W和H，但行文沒有傳統新聞稿的刻板，內容用字也十分進取，令人為之一振。這篇「出位」的新聞稿首段只用了30字介紹新任總經理的名字及履新日期，第二段即辭鋒一轉，細訴公司經營的艱苦，舉債渡日的慘況。

多用生動形容詞

天星新聞稿十分破格，文中不但運用很多強而有力的生動形容詞，例如「門堪羅雀」、「慘不忍睹」、「低處未算低」、「山窮水盡」等，同時總經理之言更佔了文章的三份一，最後他更以金句「欠下的債務，很可能到2047年也未能還清！」作結。據聞不少傳媒老行尊閱後也表示入行多年從未見過如此熱血、字字有淚的新聞稿。天星業績錄得巨大虧損，加上是香港的集體回憶和旅遊熱點，這篇新聞稿打動不少中外傳媒，讓事件得以廣泛報導。

在香港，有誰會說不愛天星小輪？但每次乘坐天星小輪，一般人對其平丶靚丶正都是心存「理所當然」（take it for granted），誰會想到背後人和事的辛酸？天星團隊一直以來的承傳問題，招聘新一代做水手談何容易? 收費全港最便宜，但是每天的票務收入卻原來可以少得只是200元，此生意額可能被街上的小販檔也不如！

天星哀嗚引迴響

香港受社會事件及疫情打擊幾近3年，百業蕭條，遊客絕跡，天星小輪作為旅客不可錯過之景點當然是首當其衝。是次天星小輪決定向社會發聲不啞忍，也不因為自己背後有母公司撐腰而坐視不理，是對自己的業務和股東負責的行為。而是透過新聞稿大聲疾呼，用文字打動人心，為自己慘況發聲之餘，也為同樣處於挨打狀態的行業引起社會大眾關注。

 天星是次哀嗚獲巨大迴響，一方面是基於公司的歷史背景，另一方面是它敢於打破固有框框，為「老話題」添上新鮮感，其他公司未必能夠複製。下次大家在撰寫新聞稿時不妨多花心思，大膽嘗試，說不定又可為公關界創下另一成功案例哩！ 
 

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

作者_也許（馮加宜）簡介：
資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

更多千手公關@也許的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 也許（馮加宜）

欄名 : 千手公關

最新專欄文章 更多

【千手公關@iM網欄】國際大都會淪為第三世界？ 危機當前謠言滿天飛
2022/03/22
【千手公關@iM網欄】國際大都會淪為第三世界？ 危機當前謠言滿天飛
【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊
2022/03/07
【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊
【千手公關@iM網欄】資訊常規化 如何更有效去進行疫情記者會？
2022/02/16
【千手公關@iM網欄】資訊常規化 如何更有效去進行疫情記者會？
【千手公關@iM網欄】空少事件引至新一波疫情 國泰冷處理 也是新常態？
2022/01/19
【千手公關@iM網欄】空少事件引至新一波疫情 國泰冷處理 也是新常態？
【千手公關@iM網欄】付出的時間丶精神和腦汁 三分鐘品牌影片的背後
2022/01/05
【千手公關@iM網欄】付出的時間丶精神和腦汁 三分鐘品牌影片的背後
疫情 天星小輪 香港

上一篇文章

【賢行軼事@iM網欄】打造好自己品牌：學習DON DON DONKI厚積薄發

下一篇文章

【有相睇】將軍澳頂層連天台單位　簡潔時尚設計　828萬易手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
【理財智慧】 自住樓都可以賺錢？ 用息差賺取被動收入
【理財智慧】 自住樓都可以賺錢？ 用息差賺取被動收入
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款