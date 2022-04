【千手公關@iM網欄】新聞稿不再硬繃繃 真情流露贏掌聲

撰寫新聞稿是公關的日常工作之一,而一家傳媒機構每天則收到過百份新聞資料,公關人如何突圍而出,讓自己嘔心瀝血的新聞稿吸引他們注視呢?

前輩教落,新聞稿不能太商業化和硬銷,以免被人第一時間掉進垃圾箱;而新聞稿寫法如果能與新聞報道相似,讓傳媒收到時不用多作修改 ,那麼曝光機會便會更大。

倒金字塔式寫法

新聞稿代表着一家機構之「發言」,行文大多嚴肅、平實,也會加插一丶兩段管理層的說話(Direct Quote),以突出重點和令文章更人性化。傳統的寫作方法是把最重要的訊息放在首段,能圍繞五個W(What、When、Who、Where、Why)和一個H(How)交待重點更佳。第二段是闡述首段的內容,其後的段落則層層推進,重要性一段比一段低,這種結構稱為「倒金字塔式」寫作法。

最近由天星小輪所發出的新聞稿,雖然也涵蓋W和H,但行文沒有傳統新聞稿的刻板,內容用字也十分進取,令人為之一振。這篇「出位」的新聞稿首段只用了30字介紹新任總經理的名字及履新日期,第二段即辭鋒一轉,細訴公司經營的艱苦,舉債渡日的慘況。

多用生動形容詞

天星新聞稿十分破格,文中不但運用很多強而有力的生動形容詞,例如「門堪羅雀」、「慘不忍睹」、「低處未算低」、「山窮水盡」等,同時總經理之言更佔了文章的三份一,最後他更以金句「欠下的債務,很可能到2047年也未能還清!」作結。據聞不少傳媒老行尊閱後也表示入行多年從未見過如此熱血、字字有淚的新聞稿。天星業績錄得巨大虧損,加上是香港的集體回憶和旅遊熱點,這篇新聞稿打動不少中外傳媒,讓事件得以廣泛報導。

在香港,有誰會說不愛天星小輪?但每次乘坐天星小輪,一般人對其平丶靚丶正都是心存「理所當然」(take it for granted),誰會想到背後人和事的辛酸?天星團隊一直以來的承傳問題,招聘新一代做水手談何容易? 收費全港最便宜,但是每天的票務收入卻原來可以少得只是200元,此生意額可能被街上的小販檔也不如!

天星哀嗚引迴響

香港受社會事件及疫情打擊幾近3年,百業蕭條,遊客絕跡,天星小輪作為旅客不可錯過之景點當然是首當其衝。是次天星小輪決定向社會發聲不啞忍,也不因為自己背後有母公司撐腰而坐視不理,是對自己的業務和股東負責的行為。而是透過新聞稿大聲疾呼,用文字打動人心,為自己慘況發聲之餘,也為同樣處於挨打狀態的行業引起社會大眾關注。

天星是次哀嗚獲巨大迴響,一方面是基於公司的歷史背景,另一方面是它敢於打破固有框框,為「老話題」添上新鮮感,其他公司未必能夠複製。下次大家在撰寫新聞稿時不妨多花心思,大膽嘗試,說不定又可為公關界創下另一成功案例哩!



作者 _ 也許(馮加宜)簡介:

資深公關人,曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業,身經百戰,加上天生充滿好奇心,愛玩、吃、愛探索新事情,希望透過文字與大眾分享所見所聞,也為未來公關人提供一點啟示。

