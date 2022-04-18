【千手公關@iM網欄】新聞稿不再硬繃繃 真情流露贏掌聲

撰寫新聞稿是公關的日常工作之一，而一家傳媒機構每天則收到過百份新聞資料，公關人如何突圍而出，讓自己嘔心瀝血的新聞稿吸引他們注視呢？

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

前輩教落，新聞稿不能太商業化和硬銷，以免被人第一時間掉進垃圾箱；而新聞稿寫法如果能與新聞報道相似，讓傳媒收到時不用多作修改 ，那麼曝光機會便會更大。

倒金字塔式寫法

新聞稿代表着一家機構之「發言」，行文大多嚴肅、平實，也會加插一丶兩段管理層的說話（Direct Quote），以突出重點和令文章更人性化。傳統的寫作方法是把最重要的訊息放在首段，能圍繞五個W（What、When、Who、Where、Why）和一個H（How）交待重點更佳。第二段是闡述首段的內容，其後的段落則層層推進，重要性一段比一段低，這種結構稱為「倒金字塔式」寫作法。

最近由天星小輪所發出的新聞稿，雖然也涵蓋W和H，但行文沒有傳統新聞稿的刻板，內容用字也十分進取，令人為之一振。這篇「出位」的新聞稿首段只用了30字介紹新任總經理的名字及履新日期，第二段即辭鋒一轉，細訴公司經營的艱苦，舉債渡日的慘況。

多用生動形容詞

天星新聞稿十分破格，文中不但運用很多強而有力的生動形容詞，例如「門堪羅雀」、「慘不忍睹」、「低處未算低」、「山窮水盡」等，同時總經理之言更佔了文章的三份一，最後他更以金句「欠下的債務，很可能到2047年也未能還清！」作結。據聞不少傳媒老行尊閱後也表示入行多年從未見過如此熱血、字字有淚的新聞稿。天星業績錄得巨大虧損，加上是香港的集體回憶和旅遊熱點，這篇新聞稿打動不少中外傳媒，讓事件得以廣泛報導。

在香港，有誰會說不愛天星小輪？但每次乘坐天星小輪，一般人對其平丶靚丶正都是心存「理所當然」（take it for granted），誰會想到背後人和事的辛酸？天星團隊一直以來的承傳問題，招聘新一代做水手談何容易? 收費全港最便宜，但是每天的票務收入卻原來可以少得只是200元，此生意額可能被街上的小販檔也不如！

天星哀嗚引迴響

香港受社會事件及疫情打擊幾近3年，百業蕭條，遊客絕跡，天星小輪作為旅客不可錯過之景點當然是首當其衝。是次天星小輪決定向社會發聲不啞忍，也不因為自己背後有母公司撐腰而坐視不理，是對自己的業務和股東負責的行為。而是透過新聞稿大聲疾呼，用文字打動人心，為自己慘況發聲之餘，也為同樣處於挨打狀態的行業引起社會大眾關注。

天星是次哀嗚獲巨大迴響，一方面是基於公司的歷史背景，另一方面是它敢於打破固有框框，為「老話題」添上新鮮感，其他公司未必能夠複製。下次大家在撰寫新聞稿時不妨多花心思，大膽嘗試，說不定又可為公關界創下另一成功案例哩！



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作者 _ 也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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