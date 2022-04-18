四盤齊發！發展商蜂擁搶客　鐵路盤、啟德項目受注目

本地疫情持續改善，沉靜已久的新盤市場亦活躍起來，本月至少有4個全新樓盤登場。其中會地豐地產最積極，旗下啟德MONACO MARINE已經開放示範單位，並公布了兩張價單（見下圖），折實平均呎價約25,428元。

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值得留意的是，向來受歡迎的鐵路盤亦有全新項目登場。信置（00083）、嘉華（00173）、中國海外（00688）合作發展、位於錦上路站上蓋的柏瓏I已開放示範單位。資料顯示，柏瓏I建有715伙，設一房至三房間隔，實用面積由339平方呎起，至最大769平方呎。

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市區方面，恒地（00012）旗下旺角利奧坊‧壹隅已上載樓書，最快周內開放示範單位及上載價單。資料顯示，利奧坊‧壹隅提供614伙，涵蓋開放式至三房間隔，其中標準單位佔580伙，實用面積206至447平方呎；特色單位設34伙，實用面積184至800平方呎。

此外，主打大單位的沙田瓏珀山第2期樓書已經登場，新地（00016）亦公布了項目的銷售安排，定於周五（22日）起，以招標形式推售其中45伙。據樓書顯示，瓏珀山第2期提供139伙（128伙為標準戶，11伙為特色單位），實用面積由943平方呎起，至最大2,504平方呎。

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