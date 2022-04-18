【內銀股】招行A股急挫近9%　市傳招行高管變動、行長田惠宇受查　招行：正進行核查

▲ 招行A股急挫近9％，市傳行長田惠宇受查。

港股今假期惟內地股市如常開市。人行上周五降準惟幅度少於市場預期，A股內銀股周一集體下挫，當中以招行 （03968） （滬：600036）跌幅最為誇張，早段一度錄8.7%跌幅，之後略為收窄，但收市仍插7.4%。不過，招行周一急挫與降準無關，而是與早上傳出招行行長田惠宇被查的消息有關。

據《21世紀經濟報道》指，招商銀行於今日下午舉行幹部大會，招商銀行行長田惠宇另有任用，大會則由招商銀行常務副行長王良主持工作。

早前有內媒向招行求證田惠宇被查一事真偽，但招行投資者關係部門僅回覆稱，已經關注到股價大跌的情況，對於相關原因公司正在進行核查。另有內媒引述招行回覆指，田惠宇仍是招行行長，但暫時沒有他被查這方面的資料，故無法解答。

招行本周五公佈首季季績

田惠宇對上一次公開露面，是1個月前招行公佈去年全年業績的業績會上。招行將於4月22日即本周五公佈首季季績。

網上資料顯示，56歲的田惠宇2013年加入招商銀行後隨即接任行長，兼任招銀國際董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、深圳市提升企業競爭力戰略咨詢委員會顧問、中國國際商會副會長、銀行業信息科技風險管理高層指導委員會委員、中國互聯網金融協會理事。他此前曾在中國信達資產管理公司信托投資公司、上海銀行、中國建設銀行任職。

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