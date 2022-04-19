【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）

招行 （03968） H股股價假後承接A股跌勢低開一成，開報53.7元，日內跌幅大致維持一成，最新成交逾52億元，為今日成交最活躍港股。招行股價下挫，主要與傳出招行行長田惠宇被查的消息有關。招行周一A股收市後公告指，該行以遠程視頻電話會議方式召開會議，免去田惠宇招行行長及董事職務，另有任用，同時對其為招行作出的貢獻致以衷心感謝。招行同時通過，由執行董事、常務副行長兼財務負責人王良主持招行工作。

招行A股（滬：600036）周一收市跌7%，周二再跌3%，兩日累跌一成，收報42.1元人民幣，個股成交105億元人民幣。

田惠宇或被聘任為招商局高層

內媒引述消息報道，田惠宇或被聘任為招商局金融事業群/平台執行委員會副主任（常務）、招商局金融集團副董事（集團總經理助理級）。

早前有內媒向招行求證田惠宇被查一事真偽，但招行投資者關係部門僅回覆稱，已經關注到股價大跌的情況，對於相關原因公司正在進行核查。田惠宇對上一次公開露面，是1個月前招行公佈去年全年業績的業績會上。招行將於4月22日即本周五公佈首季季績。

招行本周五公佈首季季績

網上資料顯示，56歲的田惠宇2013年加入招商銀行後隨即接任行長，兼任招銀國際董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、深圳市提升企業競爭力戰略咨詢委員會顧問、中國國際商會副會長、銀行業信息科技風險管理高層指導委員會委員、中國互聯網金融協會理事。他此前曾在中國信達資產管理公司信托投資公司、上海銀行、中國建設銀行任職。

（第二版加入招行公告）

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