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【內銀股】招行前行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法　正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查

股市 17:19 2022/04/22

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招行前行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法　正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查

招商銀行 （03968） 原黨委書記、行長田惠宇早前傳出被查，日前招行公告指免去田的行長及董事職務。中央紀委國家監委網站今午（22日）公布，田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

招行本周一（18日）A股收市後公告指，該行以遠程視頻電話會議方式召開會議，免去田惠宇招行行長及董事職務，另有任用，同時對其為招行作出的貢獻致以衷心感謝。招行同時通過，由執行董事、常務副行長兼財務負責人王良主持招行工作。招行A股（滬：600036）周一當天收市跌7%，周二再跌3%，兩日累跌一成，收報42.1元人民幣，個股成交105億元人民幣。

招行H股今收報52.05港元，升2.46%，A股收報42.5元人民幣，升2.96%。

招行行長田惠宇突免職調用 摩通：高層突變不常見，投行初步分析可見【下一頁】

內媒曾指田惠宇或被聘任為招商局高層

內媒早前引述消息報道，田惠宇或被聘任為招商局金融事業群/平台執行委員會副主任（常務）、招商局金融集團副董事（集團總經理助理級）。

早前有內媒向招行求證田惠宇被查一事真偽，但招行投資者關係部門僅回覆稱，已經關注到股價大跌的情況，對於相關原因公司正在進行核查。田惠宇對上一次公開露面，是1個月前招行公佈去年全年業績的業績會上。招行將於今日（22日）公布首季季績。

招行今公布首季季績

網上資料顯示，56歲的田惠宇2013年加入招商銀行後隨即接任行長，兼任招銀國際董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、深圳市提升企業競爭力戰略咨詢委員會顧問、中國國際商會副會長、銀行業信息科技風險管理高層指導委員會委員、中國互聯網金融協會理事。他此前曾在中國信達資產管理公司信托投資公司、上海銀行、中國建設銀行任職。

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港股 A股 國有內銀股 招商銀行（03968） 銀行

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