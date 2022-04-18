▲ 為了打擊不法分子利用Deepfake技術在網上傳播假新聞，近日更有國際聯盟訂立新標準，助辨識照片真偽。（法新社資料圖片）

近年人工智能「換臉」技術Deepfake興起，令網絡充斥虛假的照片及影片，例如最近網上流傳一段烏克蘭總統澤連斯基呼籲軍隊投降的假影片，正是使用了Deepfake技術。為了打擊不法分子利用Deepfake技術在網上傳播假新聞，近日更有國際聯盟訂立新標準，助辨識照片真偽。

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據《日本經濟新聞》報道，由多媒體設計軟件供應商Adob​​e、微軟（Microsoft）、Twitter、Sony等企業成立的組織C2PA（內容來源和真實性聯盟），正開發一個能與任何軟體合作的通用標準，以驗證圖片、影片真實性，以及顯示篡改紀錄。

該組織所開發的通用標準可透過區塊鏈加密保留圖片、影片的來源，而且可以顯示任何編輯紀錄及變化。該聯盟將接觸更多的社交媒體平台，如YouTube，採用該標準去辨識照片及影片的真偽。

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據悉，以往的辨識技術需要與真實圖片進行比較，雖然可以保存編輯歷史和其他數據，但不法分子仍可使用技術無法檢測的特殊軟件去編輯圖片。

Adobe內容真實性計劃高級主管Andy Parsons表示，今年將有許多這種功能在市場上出現，而且未來兩年內能看到更多這種端對端（end-to-end）的生態系統。該企的編輯軟件亦採用了相關技術，可以追蹤出處資料，同時保護用戶私隱。

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責任編輯：吳嘉雯

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