【復活節2022】假期市面人流暢旺　新地15大商場人流升5成

▲ 新鴻基地產十五大商場，4天商場人流及生意按月分別升50%及30%。（新地提供圖片）

復活節假期市面氣氛受電子消費券發放帶動，多個商場人流絡繹不絕。新鴻基地產十五大商場包括apm、大埔超級城等，4天商場人流及生意按月分別升50%及30%。

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已派逾1.5萬份消費券獎賞

新地十五大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場及新都廣場等。新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示：「政府電子消費券首階段發放迎來首個復活節四日長假期， 市民消費意慾更高，商場各商戶長見人龍。」

她續指，新地十五大商場趁長假期加碼推出200萬元消費獎賞，高達20%回贈成功推高美妝商戶生意升近2成。自政府電子消費券派發近兩周，旗下商場已派逾1.5萬份消費券獎賞，換領速度較預期快至少15%。

珠寶金飾表現佳 龍鳳鈪受歡迎

據新地透露，4天連假表現最佳行業，分別為珠寶金飾、及電子影音產品，尤其是高單價消費。apm有珠寶金飾商戶表示，不少新人疫後趕緊結婚，以龍鳳手鈪、龍鳳頸鏈最受歡迎，生意額比上月升60%，人均消費升20%，8,000至10,000元。

▲ 有珠寶金飾商戶表示，不少新人疫後趕緊結婚，以龍鳳手鈪、龍鳳頸鏈最受歡迎。（新地提供圖片）

旗艦商場之一的大埔超級城，有電子影音商戶表示，有家庭趁復活節長假期全家出動購物，一起使用消費券，生意升幅按月增1倍。「人均消費約2,000至5,000元，最高消費單價20,000元。」

復活蛋禮盒銷情暢旺

復活節亦帶動甜品生意，apm有朱古力商戶表示，生意額比上月升30%，限量復活蛋巧克力禮盒、蛋型首飾盒銷情最佳，期間售達3,000盒。場內另一主打甜點速食的食肆，受惠於人流暢旺而長見人龍，等候時間平均要20至45分鐘。

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責任編輯：葉泳珊