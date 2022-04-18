  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復活節2022】假期市面人流暢旺　新地15大商場人流升5成

商業 15:53 2022/04/18

分享：

分享：

新鴻基地產十五大商場，4天商場人流及生意按月分別升50%及30%。（新地提供圖片）

復活節假期市面氣氛受電子消費券發放帶動，多個商場人流絡繹不絕。新鴻基地產十五大商場包括apm、大埔超級城等，4天商場人流及生意按月分別升50%及30%。

【復活節2022】信和三大商場營業額按月升超過5成 個別商戶增幅100%

已派逾1.5萬份消費券獎賞

新地十五大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場及新都廣場等。新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示：「政府電子消費券首階段發放迎來首個復活節四日長假期， 市民消費意慾更高，商場各商戶長見人龍。」

她續指，新地十五大商場趁長假期加碼推出200萬元消費獎賞，高達20%回贈成功推高美妝商戶生意升近2成。自政府電子消費券派發近兩周，旗下商場已派逾1.5萬份消費券獎賞，換領速度較預期快至少15%。

珠寶金飾表現佳　龍鳳鈪受歡迎

據新地透露，4天連假表現最佳行業，分別為珠寶金飾、及電子影音產品，尤其是高單價消費。apm有珠寶金飾商戶表示，不少新人疫後趕緊結婚，以龍鳳手鈪、龍鳳頸鏈最受歡迎，生意額比上月升60%，人均消費升20%，8,000至10,000元。

有珠寶金飾商戶表示，不少新人疫後趕緊結婚，以龍鳳手鈪、龍鳳頸鏈最受歡迎。（新地提供圖片）

旗艦商場之一的大埔超級城，有電子影音商戶表示，有家庭趁復活節長假期全家出動購物，一起使用消費券，生意升幅按月增1倍。「人均消費約2,000至5,000元，最高消費單價20,000元。」

復活蛋禮盒銷情暢旺

復活節亦帶動甜品生意，apm有朱古力商戶表示，生意額比上月升30%，限量復活蛋巧克力禮盒、蛋型首飾盒銷情最佳，期間售達3,000盒。場內另一主打甜點速食的食肆，受惠於人流暢旺而長見人龍，等候時間平均要20至45分鐘。

【MUJI】無印良品上海50間分店休業　日本國內銷情淡　賺錢不容易

【本地老字號】香港豆品廠疫下求生　工廠減產減虧蝕（有片）

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【復活節2022】信和三大商場營業額按月升超過5成 個別商戶增幅100%
今日
【復活節2022】信和三大商場營業額按月升超過5成 個別商戶增幅100%
【改革重整】星巴克CEO：虛假承諾的日子已過去　將集中處理員工訴求
2022/04/16
【改革重整】星巴克CEO：虛假承諾的日子已過去　將集中處理員工訴求
【戲院重開】戲院準備多套大片上映　人手短缺成最大挑戰
2022/04/14
【戲院重開】戲院準備多套大片上映　人手短缺成最大挑戰
【消費券2022】復活節限制未除　珠寶首飾業盼氣氛帶動消費
2022/04/14
【消費券2022】復活節限制未除　珠寶首飾業盼氣氛帶動消費

你可能感興趣

【復活節2022】信和三大商場營業額按月升超過5成 個別商戶增幅100%
今日 13:16
【復活節2022】信和三大商場營業額按月升超過5成 個別商戶增幅100%
【改革重整】星巴克CEO：虛假承諾的日子已過去　將集中處理員工訴求
16:40 2022/04/16
【改革重整】星巴克CEO：虛假承諾的日子已過去　將集中處理員工訴求
【戲院重開】戲院準備多套大片上映　人手短缺成最大挑戰
19:29 2022/04/14
【戲院重開】戲院準備多套大片上映　人手短缺成最大挑戰
電子消費券 新都廣場 結婚 珠寶 新翠商場 元朗廣場 Yuen Long Plaza 大埔超級城 Tai Po Mega Mall 商場 復活節 甜品

下一篇文章

【企業管理】去中心化式管理　4大優勢助企業發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【改革重整】星巴克CEO：虛假承諾的日子已過去　將集中處理員工訴求
【改革重整】星巴克CEO：虛假承諾的日子已過去　將集中處理員工訴求
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【俄烏戰爭】L'Occitane俄羅斯門店繼續營運　為員工著想不撤俄？
【俄烏戰爭】L'Occitane俄羅斯門店繼續營運　為員工著想不撤俄？
【Mirror姜濤】賀「姜濤誕」限定店　將登陸The ONE、 皇室堡
【Mirror姜濤】賀「姜濤誕」限定店　將登陸The ONE、 皇室堡
【美容院重開】重開首周預約爆滿　美容師難求嗌價升最多一成
【美容院重開】重開首周預約爆滿　美容師難求嗌價升最多一成
【MUJI】無印良品上海50間分店休業　日本國內銷情淡　賺錢不容易
【MUJI】無印良品上海50間分店休業　日本國內銷情淡　賺錢不容易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款