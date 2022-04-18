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【差餉地租】估價署提醒延期繳付差餉或地租者　自動轉帳帳戶於本周三截止申請

理財智慧 17:01 2022/04/18

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差餉物業估價署今日（18日）提醒，有現行租賃的「指明商業處所」的差餉及／或地租帳目的登記繳納人及其授權代理人，如欲申請延至8月12日，繳付2022年4月至6月季度差餉及／或地租（可包括2022年1月至3月季度尚未繳付的款額），須於4月20日或之前，就自動轉帳的帳戶向估價署提交申請；而其他非自動轉帳帳戶的申請截止日期則為5月6日。逾期收到的申請將不獲處理。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

估價署建議，合資格的登記繳納人盡量使用該署網站，所提供的「遞交表格電子化」服務，於網上提交電子申請表格（e-RVD 1070），以便申請能盡快獲得處理。

繳納人亦可將填妥的表格（RVD 1070）郵寄或由專人送交估價署，地址是九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓。繳納人可於申請期間任何時間從估價署網頁下載表格（RVD 1070），或致電該署熱線2152 0111（由「1823」接聽）或電話資訊服務2152 2152索取有關表格。

【消費旺盛】信和商場復活節營業額及人流    按月分別升超過50%及超過25%    4.21加推獎賞計劃【見下頁

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這項延期繳付「指明商業處所」差餉及地租的行政措施，是優化2022至23年度《財政預算案》中，提議暫緩追討欠租措施的一部分，旨在加強支援受2019冠狀病毒病第五波疫情影響的指定行業的商業租戶周轉。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

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撰文 : 陳楚琨

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