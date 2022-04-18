【MPF】積金局：已接納5間受託人申請作為「先行者」　明年第2季起率先加入使用「積金易」平台

積金局主席劉麥嘉軒今（18日）發表網誌，提到早於積金易平台展開構建前，受託人經已配合積金局的呼籲，推出及加強電子服務，推動數碼轉型。當局在過去兩年受疫情影響，對電子服務需求殷切，連帶令僱主和僱員使用受託人的電子強積金管理工具亦顯著增加。受託人在推行強積金數碼化方面的經驗，對明年開始過渡至積金易平台產生了正面作用。

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劉麥嘉軒透露，自去年初開始構建積金易平台，積金局、積金易平台公司與受託人每星期都會就平台各項設計細節進行磋商，迄今合共進行了約60場會議，單以今年第一季計算，每場平均約有200名受託人的代表參與，當中不乏管理層以及前線員工。

最近，積金易平台公司就聯同平台承辦商與各受託人深入探討，當平台的構建工作明年初完成後，強積金帳戶資料由現有受託人系統轉移至積金易平台的安排。由於涉及帳戶的數目超過1000萬個，資料的保安要求極之高，而且轉移工作必須在強積金繼續維持運作、不影響用戶的情況下進行，所以工作十分艱鉅。與此同時，積金局亦須確保，日後各個受託人系統得以和積金易平台順利無縫接合，讓受託人繼續處理他們的工作。

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而在帳戶資料轉移到積金易平台之前，各受託人需要進行數據整理及作相關系統上的配合，同時亦要兼顧如常執行強積金計劃的行政工作，為此他們投放的資源實在不少。為確保首階段的過渡工作順利進行，積金局已接納5間受託人的申請作為「先行者」，於明年第2季起率先加入使用平台。

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