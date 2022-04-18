英前衛生大臣指孕婦慎服1類藥 令2萬嬰兒有先天缺陷

英媒早前報道指1款癲癇藥物成分可造成胎兒出生後出現身體畸形等先天缺陷，但英國醫學界多年來都沒有向孕婦或育齡婦女作出適當警告，有報告指英國有2萬名嬰兒接觸這款藥後受影響。英國前衛生大臣侯俊偉呼籲政府禁止孕婦服用這款藥，以免藥物繼續損害母嬰健康。

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《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道指，英國過往數十年來沒有作出適當警告，向患有癲癇症的婦女提供丙戊酸鈉（Valproate Sodium）藥物。

有受害婦女透露她懷孕期間服用丙戊酸鈉安全沒有問題，但她的兒子出生後卻出現手部變形及缺少拇指的先天缺陷。醫生其後表示其子的身體畸形情況屬永久缺陷，而且是因母親服用控制癲癇的藥物所致。

今年3月的最新數據顯示，英國在2018年4月至去年9月期間共有247名孕婦服用丙戊酸鈉，平均每月約有6名受這款藥物影響的嬰兒出生。

英國2020年的一份報告指出，當地約2萬名嬰兒受丙戊酸鈉的影響，出現自閉症、學習困難和身體畸形等問題。

英國藥品及保健品管理局（MHRA）指出女性的懷孕風險情況每年都可能發生變化，因此所有服用丙戊酸鈉的女性每年都需要在醫護陪同下，簽署一份年度風險確認書。

但如果有婦女沒有其他可行選擇，只能繼續服用丙戊酸鈉。

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侯俊偉（Jeremy Hunt）表示丙戊酸鈉對患者安全構成重大風險，呼籲政府採取行動禁止將這款藥物用於孕婦。

英國國民保健服務（NHS）發言人表示，NHS已成立專家小組針對有意於明年懷孕的女性，目標是降低上述組別的丙戊酸鈉使用量5成。

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責任編輯：鄭錦玲