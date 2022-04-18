  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (一) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】將軍澳頂層連天台單位　簡潔時尚設計　828萬易手

股樓投資 15:07 2022/04/18

分享：

分享：

不少買家趁復活節長假期置業，而將軍澳則連錄破頂成交。中原地產伍錦基說，新寶城1座頂層連天台單位，向西北，實用面積436平方呎，兩房間隔，另連325平方呎天台，今年一月放盤，當時開價850萬元，日前以828萬元易手，創同類兩房新高，實用呎價18,991元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

從代理提供的相片可見，單位早前已翻新，改用開放式廚房設計，可即買即住。另一方面，由於單位位於頂層，所以景觀開揚。

資料顯示，原業主於2012年以378萬元購入上址，持貨10年，現帳面獲利450萬元，物業期內升值約1.2倍。

同場加映 【iM會客室】A股彈完散 牛熊齊慘淡

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新寶城 將軍澳 中原地產

下一篇文章

【消費旺盛】信和商場復活節營業額及人流 按月分別升超過50%及超過25% 4.21加推獎賞計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%
【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【理財智慧】 自住樓都可以賺錢？ 用息差賺取被動收入
【理財智慧】 自住樓都可以賺錢？ 用息差賺取被動收入
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款