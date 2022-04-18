【有相睇】將軍澳頂層連天台單位　簡潔時尚設計　828萬易手

不少買家趁復活節長假期置業，而將軍澳則連錄破頂成交。中原地產伍錦基說，新寶城1座頂層連天台單位，向西北，實用面積436平方呎，兩房間隔，另連325平方呎天台，今年一月放盤，當時開價850萬元，日前以828萬元易手，創同類兩房新高，實用呎價18,991元。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

從代理提供的相片可見，單位早前已翻新，改用開放式廚房設計，可即買即住。另一方面，由於單位位於頂層，所以景觀開揚。

資料顯示，原業主於2012年以378萬元購入上址，持貨10年，現帳面獲利450萬元，物業期內升值約1.2倍。

同場加映 【iM會客室】A股彈完散 牛熊齊慘淡

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機