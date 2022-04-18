【蘋果工會】紐約Apple Store收集員工簽名　將首次成立工會

▲ 據《華盛頓郵報》報道，蘋果（Apple）員工正在收集簽名建立工會。（法新社資料圖片）

近年「工會潮」持續，愈來愈多企業員工成立工會，向僱主爭取應有的權益。據《華盛頓郵報》報道，蘋果（Apple）員工正在收集簽名建立工會。如果取得30%的從業人員連署，便可以向美國國家勞動關係委員會提出工會選舉的申請。

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工會發起人員日前建立「Fruit Stand Workers United」並於紐約中央車站（Grand Central Terminal）的Apple Store收集員工簽名。如果成功，這將會是Apple Store員工首次成立工會。該組織亦聲稱，已於2月21日投票加入曾幫助美國各地的星巴克（Starbucks）員工成立工會的聯合工會（Workers United）。

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報道指，早於今年2月，有部分蘋果員工就工資停滯不前而感到不滿，當時許多Apple Store準備提交文件以建立工會。當有傳言指蘋果員工計畫建立工會時，蘋果便策劃各種「破壞工會」的策略。工會發起人表示，蘋果曾試圖說服員工，稱加入工會是一個壞主意。

然而，儘管蘋果採取了明顯阻止成立工會的策略，但紐約中央車站Apple Store員工仍正積極計畫建立工會。工會發起人希望在中央車站成功開展工會活動後，可以激勵全國其他Apple Store零售店仿效，爭取員工利益。

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《華盛頓郵報》指出，基於通貨膨脹的影響、新冠疫情下的高壓工作環境，令Apple Store員工加大組建工會的力度，目前至少還有另外三個蘋果零售店正在組建工會。

責任編輯：吳嘉雯

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