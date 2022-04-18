【機迷福音】幾何學益智遊戲《樂高拼砌旅程》　明日登陸PS4、PS5

▲ 在「創意模式」中，玩家可以建造出自己的模型，選擇一個主題的建造板，自由發揮創意。（LEGO Games官網截圖）

幾何學益智遊戲《樂高拼砌旅程》（LEGO Builder's Journey）近年相繼推出App版、Switch版、PC版和Xbox版，而PS機迷即將都可以暢玩一番。LEGO Games和開發商Light Brick Studio宣布將於4月19日，通過PlayStation Store發布PlayStation 5和PlayStation 4版本的《樂高拼砌旅程》。

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《樂高拼砌旅程》於2019年12月20日首次在Apple Store推出，隨後在2021年6月22日通過Steam和Epic Games Store推出Switch和PC版，並在2021年11月24日推出Xbox系列和Xbox One。而即將推出的PlayStation版本將搭載「創意模式」（Creative Mode），這是4月14日通過免費更新添加到遊戲中的一個全新自建模型模式。

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LEGO Games表示，在「創意模式」中，玩家可以建造出自己的模型，選擇一個主題的建造板，自由發揮創意。玩家可以建造一輛賽車、一艘海盜船，或者是遊戲中的一個新場景。 而進入照片模式後，玩家可以調整相機角度進行拍照，並與朋友分享。

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責任編輯：陳卓賢