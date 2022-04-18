俄烏戰爭推高食品價格 助美國3人登全球500大富豪

俄羅斯與烏克蘭分別為全球兩大糧食生產國，兩國交戰後大大推高環球食品價格。美國一個食品加工公司的3名家族成員受惠於此，身家增加5分1，成功擠身彭博的500名億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）排行榜。

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俄烏戰爭開始後，全球食品價格一路急升。戰事阻斷黑海的出口貿易，使當地大批重要民生商品如食物等無法運往海外。聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization， FAO）早前警告，穀麥類﹑菜油及肉品價格可能創歷史上新高。

美國食品業巨頭嘉吉公司（Cargill）的3名4代家族成員受益於全球食品價格上升，身家增長約20％，估計達54億美元（約423.56億港元），登上500名億萬富翁指數排行榜。嘉吉據報去年營行增加63％，接近49.3億美元（約386.7億港元），創公司157年歷史。

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嘉吉家族中，4代成員中已有5人身家登上500名億萬富翁指數排行榜，家族合計有約500億美元（約3921.9億港元）身家，為全球第11富有家族。

提倡更公平社會概念的智庫「高薪中心」（High Pay Centre）代表Andrew Speke認為，嘉吉家族成員在俄烏戰爭附帶影響下受惠，反映現時全球經濟模式令人不安。Speke狠批現今經濟模式，在多數人面臨生活成本危機之時，竟容許小部分富人繼續更多財富。

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責任編輯：吳漢培