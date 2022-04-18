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【企業管理】去中心化式管理　4大優勢助企業發展

商業 14:02 2022/04/18

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企業及員工面對靈活性、遙距及工作模式轉變問題，業務諮詢教練Victor G. Snyder表示，企業管理正發生一場革命，傳統集中式管理不能應付多變的企業文化；可嘗試具備彈性及靈活性的分散式管理。他指，近年新興的加密貨幣，就利用去中心化的優勢，而企業管理也能夠以去中心化的管理策略，他整理出下列4種方法，助企業管理人確保業務面向未來。

【職場技能】提升工作自信心？　5招助員工增能力

1.員工自決：企業管理人往往面對決策問題時缺乏靈活性，成因或是決策權集中在高管身上，垂直式管理結構導致欠缺彈性。相對之下，去中心化管理，問題可直接尋找與該利益相關部門及專家提供意見，能更快速解決問題，這可發展出扁平或橫向式管理文化，有助員工自行處理問題。此外，據哈佛商業評論報告指，去中心化企管好處是可讓高管騰出時間執行其他工作，並可讓員工替企業考慮業務發展。

2.促進領導能力：當企業高管流失時，集中式管理一般會招聘請外部管理人員，不會為內部員工提供晉升成為管理層的機會；去中心化管理，可使員工就日常的管理提出意見，促進內部創造力，令企業管理更具活力，可提升員工領導技能。

【職場文化】市場推廣需求大？　數碼營銷職位最熱門

3.業務靈活收放：在擴充削減企業業務時，管理人往往面對難題，集中式方式，管理人要面對員工結構重新規劃，高管要承擔更多責任，或導致決策緩慢；去中心化式管理，則可根據業務範疇靈活應對，團隊或員工均以獨立個體運作。Victor G. Snyder舉例，企業擴展張新市場時，可讓團隊可自決發展步伐及管理審批，做法更靈活亦讓個別員工建立存在感。

4.提升管理效能：如何下放權力是企業管理時重要環節，高管亦可有騰出更多時間處理重要業務，去中心化更強調的是增益管理，允許員工表達創造力，在這管理架構中，業務目標更簡單直接，甚至允許員工選擇他們適合的工作職級，提升到自己想要的工作崗位。

責任編輯：向頌勤

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