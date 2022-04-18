  • 22°C
香港時間 : 2022418日 (一) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價

股樓投資 17:00 2022/04/18

分享：

分享：

錦上路站上蓋新盤柏瓏I的展銷廳設於尖沙咀中心，並已開放示範單位，其中一個參考第1期第3座8樓A5室搭建，並已經改動，實用面積474平方呎，兩房連開放式廚房間隔。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

單位大門採用LOCKLY智能電子門鎖，有專利級防窺視密碼鍵盤等多種功能。而大門之後的客飯廳以長方形設計，外接露台，配以落地玻璃，有助自然光入屋、加強通風效果。值得留意的是，項目將露台及工作平台結合，實用面積達38平方呎，住戶可更靈活運用露台空間。兩間睡房同向，間隔方正實用，其中主人睡房空間寬敞，可供三邊落床，更預留衣櫃位置。

廚廁方面，單位採用開放式廚房設計，附送德國品牌SIEMENS家電，如拉趟式抽油煙機、電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機。單位亦配備USB充電插座及Wi-Fi路由器。而浴室則設有智能鏡櫃。

【孫子市法】放水憧憬利氣氛 兩萬一點暫喘定

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 柏瓏I

上一篇文章

【差餉地租】估價署提醒延期繳付差餉或地租者　自動轉帳帳戶於本周三截止申請

下一篇文章

【賢行軼事@iM網欄】打造好自己品牌：學習DON DON DONKI厚積薄發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【消費情報】GODIVA 72%冰黑巧克力凍飲 外送可享買一送一
【理財智慧】 自住樓都可以賺錢？ 用息差賺取被動收入
【理財智慧】 自住樓都可以賺錢？ 用息差賺取被動收入
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【上海封城】Tesla最快明復產擬採閉環式管理 蘋果正與中國政府談判下周復工
【硬幣收集車】金管局收銀車明日復出 附日程表及位置
【硬幣收集車】金管局收銀車明日復出 附日程表及位置
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
【全民慶生】姜濤香港後援會4月30日包起全線電車 提供全民免費乘車優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款