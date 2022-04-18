【有相睇】錦上路站柏瓏I開放示範單位　發展商：參考元朗鐵路盤定價

錦上路站上蓋新盤柏瓏I的展銷廳設於尖沙咀中心，並已開放示範單位，其中一個參考第1期第3座8樓A5室搭建，並已經改動，實用面積474平方呎，兩房連開放式廚房間隔。

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單位大門採用LOCKLY智能電子門鎖，有專利級防窺視密碼鍵盤等多種功能。而大門之後的客飯廳以長方形設計，外接露台，配以落地玻璃，有助自然光入屋、加強通風效果。值得留意的是，項目將露台及工作平台結合，實用面積達38平方呎，住戶可更靈活運用露台空間。兩間睡房同向，間隔方正實用，其中主人睡房空間寬敞，可供三邊落床，更預留衣櫃位置。

廚廁方面，單位採用開放式廚房設計，附送德國品牌SIEMENS家電，如拉趟式抽油煙機、電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機。單位亦配備USB充電插座及Wi-Fi路由器。而浴室則設有智能鏡櫃。

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