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【俄烏戰爭】意總理直言與普京對話浪費時間 應向烏直接供武

環球社會熱點 14:05 2022/04/18

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俄烏戰爭爆發後，西方積極透過外交手段停止戰爭，但始終無功而回。意大利總理德拉吉周日（17日）接受當地傳媒訪問時表示，西方嘗試以外交方式，說服俄羅斯總統普京停戰未能取得任何成果，認為與普京對話是浪費時間。

烏稱完成歐盟申請表 正式啟動加入程序 【下一頁】

德拉吉（Mario Draghi）周日接受當地媒體訪問，指一開始認為西方以外交手段說服普京（Vladimir Putin）停戰的做法正確，但發現根本沒有取得任何成果，與普京對話完全是浪費時間。德拉吉讚揚法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），嘗試一切與俄方的對話途徑，但認為這些對話，無助在烏兒童及婦女面對俄軍戰爭的暴行。

烏外長：俄烏最近無外交交流 馬里烏波爾勢成和談紅線 【下一頁】

他續稱，普京目的並非尋求和平，而是試圖消滅烏克蘭的抵抗力量，佔領烏國及移交予親俄政府。德拉吉指，自己曾與大多數人一樣，認為俄羅斯很快會取得勝利；但烏克蘭英勇抵抗，民眾不願接受俄羅斯佔領，戰爭會帶漫長暴力及破壞。

德拉吉指，對俄羅斯實施經濟制裁可削弱當權者力量，但不一定逼使他們在短時期內停戰，認為西方可直接提供武器援助烏克蘭，亦是歐洲國家應做的事情。

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責任編輯：郭麗明

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