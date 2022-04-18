【新冠疫苗】美促60歲以上打第4針 有效抗BA.2變種

美國早前批准50歲及以上民眾接種第4針新冠疫苗，美國新任白宮抗疫協調官賈阿接受美媒訪問時，敦促60歲以上民眾接種第4針。賈阿指出

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美國食藥局（FDA）上月29日正式授權50歲或以上民眾，接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗作為第4針新冠疫苗，並建議他們可在接種第3針滿4個月後接種第4針。

美國白宮抗疫協調官賈阿（Ashish Jha）周日（17日）接受霍士新聞（Fox News）訪問，指出以色列的研究數據顯示第4針疫苗為60歲以上群體提供強大保護力，特別有效預防重症。

賈阿表示當人們接種第3針滿4個月後接種第4針，可看到除了感染率之外，死亡率也大幅減低，因此他認為60歲以上民眾應該打第4針。

以色列今年1月批准60歲及以上人士等高危群體接種第4針，而研究並無提供60歲以下人士接種第4針的有效率數據。

賈阿提到50歲至59歲民眾也有資格接種第4針，應否接種則取決其個人狀況，建議其接種前先徵詢醫生意見。

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Omicron BA.2變種目前於多國廣泛傳播，賈阿指BA.2與新冠病毒早期變種相比，究竟會否提高重症風險，目前尚有待觀察。他指感染人數持續增加，但住院人數處於新冠疫情爆發以來的最低位。

賈阿又稱疫苗對BA.2等所有Omicron變種都有良好抵抗力，人們接種了加強劑的話更好，因此認為人們接種了兩劑疫苗後必須打加強劑，才可獲得真正保護。

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責任編輯：鄭錦玲