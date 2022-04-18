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【復活節2022】信和三大商場營業額按月升超過5成 個別商戶增幅100%

商業 13:16 2022/04/18

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信和集團旗下三大商場於復活節假期內，營業額錄得超過50%的按月升幅。（信和集團提供圖片）

復活節一連四天的假期來到最後一天，不少市民亦繼續外出消遣。信和集團透露，旗下三大商場於復活節假期內，營業額及人流分別錄得超過50%及25%的按月升幅。

【MUJI】無印良品上海50間分店休業　日本國內銷情淡　賺錢不容易

信和集團表示，於節日氣氛、消費券及連串推廣活動的帶動下，旗下三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地，復活節假期營業額及人流分別錄得超於50%及超於25%的按月升幅，消費氣氛持續向好。

「鞋履及手袋」升幅最顯著

信和集團資產管理董事蔡碧林指出：「政府首階段5,000元消費券派發將近兩星期，本地消費明顯反彈，零售消費市道轉好，商場人流及營業額均有顯著提升，特別是於過去4日的復活節長假期，有商戶喜報生意倍增。」

據她透露，當中以「鞋履及手袋」、「保健產品及個人護理」及「化妝及美容產品」商戶的升幅最為顯著。個別品牌按月增幅更高達100%，而餐飲及影音及電子產品增幅亦超出35%，消費氣氛暢旺。

蔡碧林續指，信和集團看好本周四（21日）晚市重開，多間商場的餐廳商戶亦已經收到晚市訂枱，相信人流及生意可以重返疫情前水平。

【消費券2022】復活節限制未除　珠寶首飾業盼氣氛帶動消費

【復活節2022】今起4日復活節連假　零售商戶料人流大增5成

責任編輯：葉泳珊

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