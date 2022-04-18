【消費旺盛】信和商場復活節營業額及人流 按月分別升超過50%及超過25% 4.21加推獎賞計劃

近日疫情降溫，加上新一輪5,000元消費券派發，促使市民消費意欲大增。信和集團宣布，旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地，復活節假期營業額及人流，分別錄得超於50%及超於25%的按月升幅，反映消費氣氛持續向好。

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隨著本周四（21日）政府放寬防疫措施及恢復晚市堂食，信和集團商場旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心，將於本月21日至6月1日期間，特別加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃。

活動期間信和集團旗下「S⁺ REWARDS」會員於參與商場內，以電子貨幣單一消費每滿250元，即可獲電子印章1個，累積每滿2、4、10及20個電子印章，即可分別換領20元、30元、200元及1,250元之指定「S現金券」，而且兌換獎賞後並不會扣除任何電子印章。換言之，儲齊20個印章即可獲得合共價值1,500元之「S現金券」，而每個會員於整個活動期內共可獲「密密儲‧密密賞」電子印章卡2張，因此會員最多可兌換高達3,000元「S現金券」。獎賞名額有限，先到先得，換完即止。

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信和集團資產管理董事蔡碧林表示：「政府首階段5,000元消費券派發將近兩星期，本地消費明顯反彈，零售消費市道轉好，商場人流及營業額均有顯著提升，特別是於過去4日的復活節長假期，有商戶喜報生意倍增，當中以『鞋履及手袋』、『保健產品及個人護理』及『化妝及美容產品』商戶的升幅最為顯著，個別品牌按月增幅更高達100%，而餐飲及影音及電子產品增幅亦超出35%，消費氣氛暢旺。」

她續指：「我們同時亦看好本周四（21日）晚市重開，多間信和集團商場的餐廳商戶亦已經收到晚市訂枱，相信人流及生意可以重返疫情前水平。另外，信和集團商場最近亦有多間新餐廳登場，而位於屯門市廣場、佔地逾萬呎的美食廣場「Food Maze」齊集多間特色人氣食店及米芝蓮推介食府，提供多國美食滿足不同食客口味，料晚市重開後表現會尤其理想。」

另外，信和集團商場亦會於稍後日子，分階段與AlipayHK、八達通及WeChat Pay HK等儲值支付工具合作，繼續推出消費獎賞及豐富優惠，持續帶動商戶，提振本地經濟。

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責任編輯：嚴浩文