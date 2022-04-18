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【MPF】積金局劉麥嘉軒：已接納5間受託人申請作為先行者　明年第2季起率先加入積金易

Hot Talk 13:13 2022/04/18

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積金局劉麥嘉軒表示，已接納5間受託人申請作為先行者，明年第2季起率先加入積金易。

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指自去年初開始構建積金易平台，積金局、積金易平台公司與受託人每星期都會就平台各項設計細節進行磋商，迄今合共進行了約60場會議。單以今年第一季計算，每場平均約有200名受託人的代表參與，當中不乏管理層以及前線員工。

劉麥嘉軒表示，最近積金易平台公司聯同平台承辦商與各受託人深入探討，當平台的構建工作明年初完成後，強積金帳戶資料由現有受託人系統轉移至積金易平台的安排。由於涉及帳戶的數目超過一千萬個，資料的保安要求極之高，而且轉移工作必須在強積金繼續維持運作、不影響用戶的情況下進行，所以工作十分艱鉅。與此同時，積金局亦須確保日後各個受託人系統得以和積金易平台順利無縫接合，讓受託人繼續處理他們的工作。

她續指，在帳戶資料轉移到積金易平台之前，各受託人需要進行數據整理及作相關系統上的配合，同時亦要兼顧如常執行強積金計劃的行政工作。為確保首階段的過渡工作順利進行，積金局已接納5間受託人的申請作為「先行者」，於明年第2季起率先加入使用平台。

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