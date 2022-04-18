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【Twitter】香港逆向工程師：用戶或可追蹤推文歷史　防Twitter「編輯」功能被濫用

14:00 2022/04/18

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黃文津解釋，Twitter的「編輯」功能似乎具有「不可改變」（immutable）的特性。（法新社、黃文津Twitter截圖）

Twitter在4月初宣布正開發一個「編輯」按鈕，允許用戶對已發出的推文進行修改。活躍於Twitter的香港逆向工程師黃文津（Jane Manchun Wong）日前表示，她使用過Twitter即將推出的「編輯」按鈕，並編輯過一條推文，認為該新功能或會留下推文歷史以作追蹤。

【Twitter】Twitter收購推送通知公司OpenBac　改善訊息通知功能

黃文津解釋，Twitter的「編輯」功能似乎具有「不可改變」（immutable）的特性。她指出：「它不是在同一Tweet（同一ID）中改變Tweet的文本」。這意味著 Twitter可能會在用戶編輯一條推文創建一條全新的推文，同時也保留該推文的先前版本。

【Twitter】Elon Musk入主Twitter提連串改革　建議無廣告、狗狗幣付款

雖然目前還不清楚一條推文的編輯歷史將如何呈現在用戶面前，而Twitter也尚未官方確認是否存在推文歷史追蹤的功能。但如果Twitter決定公開推文的修改歷史，這可能是解決對該功能可能被濫用的一種方式，因為一些批評者認為它可能被用來改變公共記錄和誤導用戶。

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責任編輯：陳卓賢

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