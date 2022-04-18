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【網絡安全】Instagram被指充斥兒童色情內容　英國組織籲立法規範

18:00 2022/04/18

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Instagram近日再次因兒童色情內容而受到批評，有關英國防止虐待兒童組織更要求當地國會立法規範社交媒體。（法新社資料圖片）

網上色情資訊氾濫，甚至有不法之徒利用社交媒體發放兒童色情圖片。Instagram近日再次因兒童色情內容而受到批評，有關英國防止虐待兒童組織更要求當地國會立法規範社交媒體，保障青少年及兒童安全。

據英國《衞報》（The Guardian）報道，一名研究人員早前使用Instagram內的報告工具，舉報一個發布兒童性感照片的帳戶。 Instagram當天的回覆指，有關技術發現該帳戶可能不違反社群規範，建議用戶封鎖或取消關注該帳戶，或再次舉報。結果，該涉事帳戶依然存在，甚至擁有超過3.3萬追蹤者。

【WhatsApp】WhatsApp測試新功能　可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」

Instagram母公司Meta聲稱對兒童剝削採取零容忍的態度，嚴格規定有關內容。但是，其自動審核技術存有漏洞，未能及時刪除發布兒童色情照片的帳戶。

其發言人稱，該企還通過禁止可疑帳戶、限制成年人向與他們不認識的兒童發送信息、將18歲以下兒童默認使用私人賬戶，來防止兒童受到傷害。

【電動車】買Tesla不再附送流動充電器　改為單獨減價出售

英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC） 網絡安全政策負責人Andy Burrows將這些賬戶描述為戀童癖者的「櫥窗」。他指，社交媒體公司應主動識別這些內容，然後自行刪除。因此，他呼籲英國國會議員解決草擬網絡安全法案中的漏洞，迫使公司不僅要處理非法內容，還要處理明顯有害但可能不符合刑事門檻的內容。

【蘋果動向】蘋果取消Siri購買計劃　或會造成私隱外洩

責任編輯：吳嘉雯

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