【南韓疫情】增近5萬確診 解除社交距離措施

南韓新冠肺炎疫情因變種病毒Omicron而爆發新一輪疫情，近日確診數呈回落，政府亦開始放寬防疫限制。南韓宣布新增近5萬確診，為10周以來首次低於5萬。當地的保持社交距離措施亦於周一（18日）全面解除。

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南韓中央防疫對策本部周一公布，新增約4.7萬宗確診，較前日大幅減少逾4.5萬，比一周前同一日亦明顯降低。今次亦是10周以來，南韓單日新增確診少於5萬。新增死亡亦有132宗，累計死亡數達2.12萬宗，平均致死率為0.13％。

同日起，南韓公共場所及私人聚會等的社交距離限制措施全面廢除。婚禮及大型演唱會等大型活動不再受人數限制，餐廳﹑娛樂場所及健身室等場所亦可以營運至凌晨。戲院及交通工具上飲食限制將於下周一（25日）起解除。

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然而，政府仍保持強制口罩令，將在觀察解除保持社交距離措施兩周內的疫情形勢後，再研究是否取消室外強制口罩令。韓聯社報稱，南韓政府認為Omicron疫情仍在蔓延，惟新疫情高峰已過，因而制定後Omicron疫情時期放寬路線圖，並解除社交距離措施。

由於新冠病毒威脅仍在，或出現更具傳染力的變種病毒及疫苗保護力下降等風險。若再發現新變種病毒，韓聯社報指，南韓政府將限制入境，甚至重新引入持社交距離措施和居家治療制度。

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責任編輯：吳漢培