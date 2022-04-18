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歐盟擬制裁俄石油 馮德萊恩：俄破產只是時間問題

環球政治 12:26 2022/04/18

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歐盟正在研究對俄羅斯的第6輪制裁措施。歐盟委員會主席馮德萊恩透露，第6輪制裁措施或包括俄羅斯石油及銀行業，強調必須減少俄羅斯財政收益。馮德萊恩稱制裁措施重挫俄羅斯經濟，又稱俄羅斯整個國家破產只是時間問題。

【烏克蘭戰爭】烏稱完成歐盟申請表 正式啟動加入程序 【下一頁】

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日（17日）接受德媒《圖片報》（Bild）訪問，提到歐盟公民應為烏克蘭的長期軍事衝突做好心理準備。

她稱目前有需要做一切必要的事讓戰爭盡快結束，同時要準備最壞情況下，戰爭可能會持續數月甚至數以年計的時間。

馮德萊恩指歐盟正在研究第6輪對俄制裁措施，會繼續研究銀行業，特別是佔俄羅斯金融業務37%的當地最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。

而且外國買家購買俄羅斯石油天然氣，也主要通過Sberbank與另一間俄羅斯銀行Gazprombank付款，因此兩間銀行一直被歐盟視為制裁目標。

馮德萊恩也表示，歐盟正商討能源領域的制裁措施。她表示歐盟正發展更有效機制，使新一輪對俄制裁可加入石油。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒棄烏東部分領土 換取停戰 【下一頁】

她指歐盟應將削減俄羅斯財政收益列為優先事項，而俄石油正於全球各地交易。她表示普京將原本供應給歐盟的貨物運往其他市場，反獲得更高回報，歐盟必須阻止上述情況發生。

馮德萊恩稱經濟制裁為俄羅斯經濟帶來破壞性影響，引述世界銀行的預測數據指俄羅斯國内生産總值（GDP）將萎縮11%。她又表示俄羅斯整個國家破產只不過是時間問題，指控該國總統普京（Vladimir Putin）摧毀國家及人民的將來。

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責任編輯：鄭錦玲

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